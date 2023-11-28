Назван единственный способ для «Барыса» спасти сезон в КХЛ

«Сейчас нельзя винить ни Скабелку, ни Мамбеталиева. “Барыс” играет, так, как может. Хоккеисты бьются в каждом матче и нельзя говорить, что они не выкладываются. Проблема в том, что система команды, которую строил Скабелка — держалась на хоккеистах с двойным паспортом. Там были опытные ребята, которые выполняли важную роль. Сейчас новые лица, которые еще не имеют достаточно опыта. Разница в мастерстве игроков заметна. Реалии таковы, что сейчас “Барыс” — аутсайдер. Очень маловероятно, что произойдет чудо и команда попадет в плей-офф. Вероятно, что сейчас руководство перейдет к плану Б. На матчах будет наигрываться состав сборной, цель которой успешно выступить на чемпионате мира. Если этой цели удастся добиться, то сезон будет спасен.



А вообще, я думаю, что Мамбеталиеву нужно создать свой план развития команды и защитить его. Если ему поверят и дадут шанс, то возможно через некоторое время мы увидим цельную команду», — отметил Шавернев.