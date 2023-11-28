Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
СКА
Динамо М
43
Хоккей. КХЛ
буллиты
Нефтехимик
Металлург Мг
33
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Лада
20
Хоккей. НХЛ
29.11
Нью-Джерси
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
29.11
Торонто
Флорида
Хоккей. НХЛ
29.11
Филадельфия
Каролина
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Северсталь
12
Хоккей. НХЛ
29.11
Виннипег
Даллас
Хоккей. НХЛ
29.11
Миннесота
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
29.11
Нэшвилл
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
29.11
Чикаго
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
29.11
Аризона
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
29.11
Эдмонтон
Вегас
Хоккей. НХЛ
29.11
Ванкувер
Анахайм
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Адмирал
Б
23
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
19:00
Ак Барс
Лада
20
15:30
Сибирь
Северсталь
12
12:00
Амур
Адмирал
Б
23
27.11
ЦСКА
Локомотив
23
27.11
Автомобилист
Спартак
14
27.11
Трактор
Торпедо
21
27.11
Барыс
Витязь
25
27.11
Сибирь
Куньлунь РС
32
Хоккей. КХЛ. Все результаты
21:05 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» опустился на последнее место в КХЛ

ХК «Барыс» стал худшим клубом в таблице КХЛ, сообщают Vesti.kz.

Амур
Адмирал
БарысКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: КХЛ

Это произошло после победы владивостокского «Адмирала» над «Амуром» (3:2 по буллитам). Дальневосточный клуб набрал 27 очков и сместил астанчан с предпоследней, 11-й строчки в таблице Восточной конференции.

В сводной таблице КХЛ «Барыс» также занимает последнее место.

Следующий матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ столичный клуб проведет на своем льду 30 ноября против «Металлурга».

Амур
2:3Б
0:0, 0:1, 2:1, 0:0
Адмирал
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь