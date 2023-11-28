«Барыс» опустился на последнее место в КХЛ
ХК «Барыс» стал худшим клубом в таблице КХЛ, сообщают Vesti.kz.
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БарысКХЛ: таблица и календарь
ХК «Барыс» стал худшим клубом в таблице КХЛ, сообщают Vesti.kz.
Это произошло после победы владивостокского «Адмирала» над «Амуром» (3:2 по буллитам). Дальневосточный клуб набрал 27 очков и сместил астанчан с предпоследней, 11-й строчки в таблице Восточной конференции.
В сводной таблице КХЛ «Барыс» также занимает последнее место.
Следующий матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ столичный клуб проведет на своем льду 30 ноября против «Металлурга».