«Металлург» продлил победную серию до 11 матчей победой над «Нефтехимиком»

Первой остановкой в турне стал Нижнекамск.

Основные изменения в составе произошли в первом звене магнитогорцев. Свое место в первой тройке заняли Павел Акользин, Денис Зернов, Максим Карпов, пропускавшие игру со «Спартаком». А на последний рубеж отрядили Александра Судницина, который до того играл в начале октября.

Первый период голов не принес, но в одном из моментов «Металлург» был близок к открытию счета. Правда судьи просмотрев спорный эпизод вынеси вердикт, что шайба не пересекла линию ворот.

В итоге счет был открыт лишь на экваторе второго отрезка. «Нефтехимик» за четыре минуты отгрузил в ворота гостей три шайбы. Сначала Булат Шафигуллин прочитав передачу соперника перехватил шайбу и отправился один на один с вратарем магнитогорцев. Переиграв его. Затем Александр Дергачев удвоил преимущество, а Евгений Митякин сделал его 3:0, поставив под сомнение 11-ю подряд победу «Металлурга». После третьей шайбы Судницин уступил место в воротах Илье Набокову.

«Магнитка» бросилась спасать матч и решила не тянуть до следующего периода, а начать камбэк уже со второго. За 30 секунд до перерыва вратарь хозяев все же оказался пробит. Егор Яковлев забросил шайбу, реализовав большинство.

Еще одно численное преимущество «Металлург» использовал в третьей двадцатиминутке. На 46-й минуте между игроками двух команд произошла драка. Хоккеист «Нефтехимика», как ее зачинщик, получил 2+5, а также 10 минут в качестве дисциплинарного штрафа. В штрафной бокс на пять минут отправился и Егор Яковлев. «Магнитка» играла в большинстве, и Данила Юров сократил отставание до минимума — 3:2. А Роман Канцеров окончательно вернул команду в игру, сравняв 3:3.

Основное время закончилось вничью, определить победителя в дополнительные пять минут тоже не вышло, поэтому судьбу матча решила буллитная серия. Илья Набоков отразил все пять бросков «Нефтехимика», а у «Металлурга» переиграть голкипера смог Никита Михайлис.

Итог — победа 3:4, которая стала для «Магнитки» 11-й подряд. Следующую встречу команда проведет в Казахстане против «Барыса».