Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Анахайм
31
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Тампа-Бэй
31
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Вегас
Б
54
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
Сиэтл
43
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
Даллас
02
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
Сент-Луис
31
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Питтсбург
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
03:30
Филадельфия
Каролина
14
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Айлендерс
54
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Флорида
Б
21
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
28.11
СКА
Динамо М
53
Хоккей. КХЛ
28.11
Нефтехимик
Металлург Мг
Б
34
Хоккей. КХЛ
28.11
Ак Барс
Лада
20
Все события
Фоторепортажи
66Фанатки в Самаре нарекли Гуменника Царем
27Россия разгромила Кубу в Волгограде
07:45 (мск), источник: МК.RU Челябинск

«Металлург» продлил победную серию до 11 матчей победой над «Нефтехимиком»

После домашней серии «Металлург» отправился на короткий двухматчевый выезд.

Наверх

Первой остановкой в турне стал Нижнекамск.

Основные изменения в составе произошли в первом звене магнитогорцев. Свое место в первой тройке заняли Павел Акользин, Денис Зернов, Максим Карпов, пропускавшие игру со «Спартаком». А на последний рубеж отрядили Александра Судницина, который до того играл в начале октября.

Первый период голов не принес, но в одном из моментов «Металлург» был близок к открытию счета. Правда судьи просмотрев спорный эпизод вынеси вердикт, что шайба не пересекла линию ворот.

В итоге счет был открыт лишь на экваторе второго отрезка. «Нефтехимик» за четыре минуты отгрузил в ворота гостей три шайбы. Сначала Булат Шафигуллин прочитав передачу соперника перехватил шайбу и отправился один на один с вратарем магнитогорцев. Переиграв его. Затем Александр Дергачев удвоил преимущество, а Евгений Митякин сделал его 3:0, поставив под сомнение 11-ю подряд победу «Металлурга». После третьей шайбы Судницин уступил место в воротах Илье Набокову.

«Магнитка» бросилась спасать матч и решила не тянуть до следующего периода, а начать камбэк уже со второго. За 30 секунд до перерыва вратарь хозяев все же оказался пробит. Егор Яковлев забросил шайбу, реализовав большинство.

Еще одно численное преимущество «Металлург» использовал в третьей двадцатиминутке. На 46-й минуте между игроками двух команд произошла драка. Хоккеист «Нефтехимика», как ее зачинщик, получил 2+5, а также 10 минут в качестве дисциплинарного штрафа. В штрафной бокс на пять минут отправился и Егор Яковлев. «Магнитка» играла в большинстве, и Данила Юров сократил отставание до минимума — 3:2. А Роман Канцеров окончательно вернул команду в игру, сравняв 3:3.

Основное время закончилось вничью, определить победителя в дополнительные пять минут тоже не вышло, поэтому судьбу матча решила буллитная серия. Илья Набоков отразил все пять бросков «Нефтехимика», а у «Металлурга» переиграть голкипера смог Никита Михайлис.

Итог — победа 3:4, которая стала для «Магнитки» 11-й подряд. Следующую встречу команда проведет в Казахстане против «Барыса».

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Челябинской области более 85 тысяч детей посещают секции по соцсертифи...
Дражайшие бананы: челябинцы отмечают рост цен на заморский продукт
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь