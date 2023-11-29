Три очка Буше помогли «Авангарду» обыграть «Витязь» в матче КХЛ

Встреча, которая прошла в среду в Омске, закончилась победой хозяев льда со счетом 4:1 (1:0, 0:0, 3:1). У победителей шайбы забросили Артем Чмыхов (8-я минута), Рид Буше (43), Валентин Пьянов (44) и Владимир Ткачев (58). У проигравших отличился Скотт Уилсон (41).

Ткачев также отметился голевой передачей и продлил свою результативную серию до 13 матчей (7 шайб + 19 передач). Буше дважды ассистировал своим партнерам по команде, он набирает баллы за результативность в четвертой игре подряд (4+5).