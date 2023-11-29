Ковальчук возобновит игровую карьеру и подпишет контракт со «Спартаком»

Последним клубом 40-летнего хоккеиста был «Авангард», с которым он выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2020/21.

Ковальчук — воспитанник «Спартака», в составе которого дебютировал на профессиональном уровне в 1999 году и играл до 2001 года. В России хоккеист также выступал за «Ак Барс», «Химик» и СКА.

В НХЛ Ковальчук выступал за «Аталанту» (сейчас «Винипег»), которая выбрала его на драфте НХЛ-2001 под первым номером, «Нью-Джерси», «Лос-Анджелес», «Монреаль» и «Вашингтон».