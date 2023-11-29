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19:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ковальчук возобновит игровую карьеру и подпишет контракт со «Спартаком»

Как стало известно «СЭ», в ближайшее время нападающий Илья Ковальчук возобновит игровую карьеру. Он подпишет контракт со «Спартаком» до конца сезона.

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Источник: РИА "Новости"

Последним клубом 40-летнего хоккеиста был «Авангард», с которым он выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2020/21.

Ковальчук — воспитанник «Спартака», в составе которого дебютировал на профессиональном уровне в 1999 году и играл до 2001 года. В России хоккеист также выступал за «Ак Барс», «Химик» и СКА.

В НХЛ Ковальчук выступал за «Аталанту» (сейчас «Винипег»), которая выбрала его на драфте НХЛ-2001 под первым номером, «Нью-Джерси», «Лос-Анджелес», «Монреаль» и «Вашингтон».

Форвард является олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и трехкратным обладателем Кубка Гагарина, финалистом Кубка Стэнли.

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