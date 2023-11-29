Хоккеисты минского «Динамо» проиграли ЦСКА в первом матче гостевого турне

Первым соперником минчан в очередном выезде стал московский ЦСКА. Менее недели назад команды встречались на «Минск-Арене», и тогда «зубры» не сумели поразить чужие ворота ни разу, проиграв 0:4. На этот раз проблем с голами у минчан не возникло — на десятой минуте капитан клуба Андрей Стась открыл счет. Правда, динамовцы довольно быстро обнаружили себя в положении отстающих, на две шайбы в ворота гостей игрокам ЦСКА хватило всего 30 секунд. И все-таки на перерыв соперники ушли при счете 2:2, цифры у «Динамо» сравнял Вадим Мороз.