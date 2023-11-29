Хоккеисты минского «Динамо» проиграли ЦСКА в первом матче гостевого турне

Первым соперником минчан в очередном выезде стал московский ЦСКА. Менее недели назад команды встречались на «Минск-Арене», и тогда «зубры» не сумели поразить чужие ворота ни разу, проиграв 0:4. На этот раз проблем с голами у минчан не возникло — на десятой минуте капитан клуба Андрей Стась открыл счет. Правда, динамовцы довольно быстро обнаружили себя в положении отстающих, на две шайбы в ворота гостей игрокам ЦСКА хватило всего 30 секунд. И все-таки на перерыв соперники ушли при счете 2:2, цифры у «Динамо» сравнял Вадим Мороз.
В следующей трети москвичи снова поразили цель дважды, но «зубры» ответили только голом Сэма Энаса. Одну из шайб за «армейцев» провел уроженец Минска и капитан ЦСКА Павел Карнаухов. Отыграться в заключительной 20-минутке минчане не смогли, вместо этого пропустив в пятый раз. В итоге 3:5, «Динамо» терпит седьмое поражение в восьми последних матчах.
Наша команда по-прежнему занимает восьмое место в Западной конференции КХЛ, в активе «зубров» 34 балла. Следующий поединок в рамках гостевого турне минчане проведут в Хабаровске против местного «Амура». Встреча пройдет в пятницу и стартует в 12.00 по белорусскому времени.