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29 ноября, источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» проиграли ЦСКА в первом матче гостевого турне

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» потерпели поражение в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Мн
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Источник: ХК "Динамо-Минск"

Первым соперником минчан в очередном выезде стал московский ЦСКА. Менее недели назад команды встречались на «Минск-Арене», и тогда «зубры» не сумели поразить чужие ворота ни разу, проиграв 0:4. На этот раз проблем с голами у минчан не возникло — на десятой минуте капитан клуба Андрей Стась открыл счет. Правда, динамовцы довольно быстро обнаружили себя в положении отстающих, на две шайбы в ворота гостей игрокам ЦСКА хватило всего 30 секунд. И все-таки на перерыв соперники ушли при счете 2:2, цифры у «Динамо» сравнял Вадим Мороз.

В следующей трети москвичи снова поразили цель дважды, но «зубры» ответили только голом Сэма Энаса. Одну из шайб за «армейцев» провел уроженец Минска и капитан ЦСКА Павел Карнаухов. Отыграться в заключительной 20-минутке минчане не смогли, вместо этого пропустив в пятый раз. В итоге 3:5, «Динамо» терпит седьмое поражение в восьми последних матчах.

Наша команда по-прежнему занимает восьмое место в Западной конференции КХЛ, в активе «зубров» 34 балла. Следующий поединок в рамках гостевого турне минчане проведут в Хабаровске против местного «Амура». Встреча пройдет в пятницу и стартует в 12.00 по белорусскому времени.

ЦСКА
5:3
2:2, 2:1, 1:0
Динамо Мн
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