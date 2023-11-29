Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
Монреаль
Хоккей. НХЛ
03:30
Рейнджерс
Детройт
Хоккей. КХЛ
29.11
ЦСКА
Динамо Мн
53
Хоккей. КХЛ
29.11
Торпедо
Локомотив
Б
32
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Вашингтон
Хоккей. КХЛ
29.11
Авангард
Витязь
41
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
29.11
ЦСКА
Динамо Мн
53
29.11
Торпедо
Локомотив
Б
32
29.11
Авангард
Витязь
41
28.11
СКА
Динамо М
53
28.11
Нефтехимик
Металлург Мг
Б
34
28.11
Ак Барс
Лада
20
28.11
Сибирь
Северсталь
12
28.11
Амур
Адмирал
Б
23
Хоккей. КХЛ. Все результаты
29 ноября, источник: Чемпионат.com

Квартальнов: У минского «Динамо» вообще легионерская история. Примеры нам нужны!

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов после поражения от ЦСКА (3:5) рассказал о роли легионеров в игре «зубров».

ЦСКА
Динамо МнКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: hockey.by

"Не хватает концентрации? Я с вами полностью согласен, когда ты выходишь из раздевалки и на первых секундах периодов получаешь гол, это потеря концентрации. Понятно, что у противоположной команды выходит хорошая линия, но ведь и мы выпускаем хорошую линию. Идёт бросок, и понятно, что отскок был не точно на клюшку, но мы должны же контролировать соперника, там не было трафика. Это просто потеря концентрации.

Насколько мне сложно работать с командой, настолько сильно зависящей от иностранцев, когда в России их никогда не щадил? Нормально с ними ладим. Давайте так: вообще, история Минска — она легионерская. Они должны быть лидерами команды и должны вести её за собой. Здесь это есть. Они получают игровое время. Как вам сказать, ты тут ни к чему не придерёшься. Надо просто работать, искать, доказывать. Вот эти вещи надо делать. У нас некоторые ребята где-то и в ротации были и сейчас… Фух… Сейчас вот так.

Ритчи? Давайте так скажу, что только недавно приехал и мало потренировался, мало был в команде. Пока мы ждём много большего от него, нам нужны лидеры. Нам примеры нужны! Нам нужны ребята, которые будут вести команду. Пока так«, — передаёт слова Квартальнова корреспондент “Чемпионата” Сергей Емельянов.

ЦСКА
5:3
2:2, 2:1, 1:0
Динамо Мн
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Полиция била нас по голове, спине, животу». Ад в Бразилии
Овечкин — «зверь», но ниже Гашека. В Америке назвали место Ови в истории
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь