Квартальнов: У минского «Динамо» вообще легионерская история. Примеры нам нужны!

"Не хватает концентрации? Я с вами полностью согласен, когда ты выходишь из раздевалки и на первых секундах периодов получаешь гол, это потеря концентрации. Понятно, что у противоположной команды выходит хорошая линия, но ведь и мы выпускаем хорошую линию. Идёт бросок, и понятно, что отскок был не точно на клюшку, но мы должны же контролировать соперника, там не было трафика. Это просто потеря концентрации.

Насколько мне сложно работать с командой, настолько сильно зависящей от иностранцев, когда в России их никогда не щадил? Нормально с ними ладим. Давайте так: вообще, история Минска — она легионерская. Они должны быть лидерами команды и должны вести её за собой. Здесь это есть. Они получают игровое время. Как вам сказать, ты тут ни к чему не придерёшься. Надо просто работать, искать, доказывать. Вот эти вещи надо делать. У нас некоторые ребята где-то и в ротации были и сейчас… Фух… Сейчас вот так.