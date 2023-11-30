Шайба Горшкова в овертайме принесла «Адмиралу» гостевую победу над «Сибирью»

Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

Первый период обошёлся без заброшенных шайб.

На 10-й минуте второго периода Энди Андреофф с передачи Тейлора Бека открыл счёт в игре. На 16-й минуте периода Александр Горшков с передач Антона Берлёва и Алексея Соловьёва сделал счёт равным.