Шайба Горшкова в овертайме принесла «Адмиралу» гостевую победу над «Сибирью»

Хоккей, КХЛ, Неделя 1430.11.2023, 15:30 (МСК UTC+3)Сибирь-Арена, 9832 зрителя
|Дэвид Немировски
|Леонид Тамбиев
|Антон Красоткин(Антон Худобин)
|Василий Демченко
|29:19
|Даниил Гутик
|29:50
|Энди Андреофф(Николай Прохоркин)
|31:31
|Максим Чудинов
|32:54
|Сергей Дубакин
|35:20
|Александр Горшков(Алексей Соловьев, Антон Берлев)
|40:56
|Евгений Лисовец(Александр Горшков, Джованни Фьоре)
|49:11
|Артем Михеев(Никита Шашков, Алексей Яковлев)
|50:08
|Николай Прохоркин
|53:50
|Леонид Метальников
|63:44
|Александр Горшков(Николай Чебыкин)
|4
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Беляев(Россия, Воскресенск)
|Главный судья
|Алексей Светилов(Россия, Москва)