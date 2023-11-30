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17:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Шайба Горшкова в овертайме принесла «Адмиралу» гостевую победу над «Сибирью»

В Новосибирске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Сибирь» принимала «Адмирал».

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Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

Первый период обошёлся без заброшенных шайб.

На 10-й минуте второго периода Энди Андреофф с передачи Тейлора Бека открыл счёт в игре. На 16-й минуте периода Александр Горшков с передач Антона Берлёва и Алексея Соловьёва сделал счёт равным.

На 56-й секунде третьего периода Евгений Лисовец с передач Александра Горшкова и Джованни Фьоре вывел дальневосточный клуб вперёд. В середине периода Артём Михеев с передач Никиты Шашкова и Алексея Яковлева сделал счёт 2:2.

В овертайме победу гостям принёс бросок Александр Горшков.

Сибирь
2:3ОТ
0:0, 1:1, 1:1
Адмирал
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