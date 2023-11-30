Громкой сенсацией завершился матч «Барыса» с лидером КХЛ

Источник: ХК "Барыс"

Встреча, прошедшая в Астане, завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев льда.

У победителей шайбы забросили Аркадий Шестаков (12-я минута), Даниил Апальков (22-я), Эмиль Нургалиев (36-я), Алихан Омирбеков (43-я) и Адиль Бекетаев (50-я). У проигравших отличились Дмитрий Силантьев (29-я) и Никита Михайлис (55-я).

Несмотря на поражение, «Металлург», имея в активе 54 очка, сохранил за собой лидерство в таблице Восточной конференции, в которой «Барыс», набрав 29 очков, продолжает находиться на последней, 12-й строчке.