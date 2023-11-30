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19:40 (мск), источник: Чемпионат.com

«Салават Юлаев» уверенно обыграл «Ладу», нанеся тольяттинцам четвёртое поражение подряд

В Уфе закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Салават Юлаев» принимал тольяттинскую «Ладу».
Салават Юлаев
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Источник: Чемпионат.com

В Уфе закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Салават Юлаев» принимал тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

На четвёртой минуте первого периода Иван Дроздов с передач Александра Хмелевски и Джоша Ливо открыл счёт в игре. На 12-й минуте периода Данил Башкиров с передач Глеба Кузьмина и Данила Алалыкина удвоил преимущество хозяев.

На 57-й секунде второй 20-минутки Михаил Науменков с передачи Владислава Ефремова сделал счёт 3:0. На 18-й минуте периода Иван Дроздов с передач Алексея Василевского и Александра Хмелевски довёл счёт до крупного. Через 11 секунд Владислав Червоненко с передачи Доната Стальнова размочил счёт в игре.

На 26-й секунде третьего периода Максим Березин с передач Дмитрия Кугрышева и Ивана Романова сделал счёт 2:4. На седьмой минуте периода Алексей Василевский с передачи Егора Сучкова установил окончательный счёт в игре.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Салават Юлаев
5:2
2:0, 2:1, 1:1
Лада
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