«Ак Барс» выиграл в третьем матче КХЛ подряд

Встреча в Казани завершилась со счетом 3:2 (2:0, 0:1, 1:1) в пользу хозяев. В составе казанской команды шайбы забросили Валим Шипачев (11-я минута), Станислав Галиев (20) и Кирилл Семенов (48). У «Автомобилиста» забили Алексей Макеев (25) и Сергей Широков (57).

Шайба Макеева стала его 300-м набранным очком в КХЛ.

«Ак Барс» набрал 46 очков в 37 матчах и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции, где «Автомобилист» с 42 очками после 38 встреч идет на седьмой позиции.