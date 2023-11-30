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22:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ак Барс» выиграл в третьем матче КХЛ подряд

КАЗАНЬ, 30 ноя — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» дома обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Ак Барс
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Источник: ХК "Ак Барс"

Встреча в Казани завершилась со счетом 3:2 (2:0, 0:1, 1:1) в пользу хозяев. В составе казанской команды шайбы забросили Валим Шипачев (11-я минута), Станислав Галиев (20) и Кирилл Семенов (48). У «Автомобилиста» забили Алексей Макеев (25) и Сергей Широков (57).

Шайба Макеева стала его 300-м набранным очком в КХЛ.

«Ак Барс» набрал 46 очков в 37 матчах и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции, где «Автомобилист» с 42 очками после 38 встреч идет на седьмой позиции.

В следующем матче казанский клуб, победивший в третьей игре подряд, 3 декабря примет нижнекамский «Нефтехимик» в татарстанском дерби, екатеринбуржцы днем ранее на выезде сыграют с пекинским «Куньлунь Ред Стар».

Ак Барс
3:2
2:0, 0:1, 1:1
Автомобилист
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