Вчера, 30 ноября, в Уфе «Салават Юлаев» обыграл тольяттинскую «Ладу» со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Победу хозяевам обеспечили Иван Дроздов (забросил шайбу в ворота соперников на четвертой и 38 минутах матча), Данил Башкиров (12), Михаил Науменков (21) и Алексей Василевский (47). За команду гостей отличился Владислав Червоненков и Максим Березин, которые забили голы на 38 и 41 минутах.

В настоящее время «СЮ» после 36 игр с 45 очками занимает пятую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.

Следующий матч уфимского клуба состоится уже завтра — 2 декабря. Команда схлестнется в столице Башкирии с московским «Спартаком».