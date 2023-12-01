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08:33 (мск), источник: Комсомольская правда

«Салават Юлаев» обыграл тольяттинскую «Ладу» со счетом 5:2

«Салават Юлаев» обыграл 5:2 «Ладу» в матче КХЛ.

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Вчера, 30 ноября, в Уфе «Салават Юлаев» обыграл тольяттинскую «Ладу» со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Победу хозяевам обеспечили Иван Дроздов (забросил шайбу в ворота соперников на четвертой и 38 минутах матча), Данил Башкиров (12), Михаил Науменков (21) и Алексей Василевский (47). За команду гостей отличился Владислав Червоненков и Максим Березин, которые забили голы на 38 и 41 минутах.

В настоящее время «СЮ» после 36 игр с 45 очками занимает пятую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.

Следующий матч уфимского клуба состоится уже завтра — 2 декабря. Команда схлестнется в столице Башкирии с московским «Спартаком».

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