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08:01 (мск), источник: МК.RU Челябинск

«Металлург» прервал 11-матчевую победную серию, уступив «Барысу»

«Металлург» на выезде встречался с «Барысом», однако не смог завершить ноябрьскую серию на победной ноте.

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Счет в матче оказался открыт на старте 12-й минуты. Данил Гололобов отправился в штрафной бокс и оставил команду в меньшинстве. Этим и воспользовались хозяева, реализовав численное преимущество. Гол на счету Аркадия Шестакова.

Под занавес периода Никита Михайлис также заработал две минуты. Штраф разделился на две части, и в дебюте второго игрового отрезка игроки «Барыса» удвоили счет. Вернувшийся из ВХЛ Даниил Апальков забросил шайбу в ворота своей бывшей команды.

Впрочем, и голкипер хозяев «сухим» в этой встрече не остался. Магнитогорцы отыграли одну шайбу усилиями Дмитрия Силантьева. Однако на 36-й минуте соперник снова вернул разрыв в две шайбы. 3:1 стало после гола Эмиля Нургалиева.

В дебюте третьего игрового отрезка Омирбеков Алихан сделал отрыв по-настоящему серьезным — 4:1. А когда «Металлург» пошел на рискованный шаг и снял вратаря, в ворота гостей залетела и пятая шайба. Шайба Никиты Михайлиса за пять минут до конца матча немного подсластила горечь от проигрыша.

Итог — поражение 5:2, которое прервало красивую победную серию «Магнитки». Хоккеистам немного не хватило, чтобы провести ноябрь полностью без поражений. Напомним, что ее команда начала 31 октября, к слову, обыграв тогда «Барыс». Следующий матч магнитогорцы проведут 3 декабря в Магнитогорске против СКА.

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