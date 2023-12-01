Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Динамо М
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Динамо Мн
21
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Витязь
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
Вашингтон
45
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Вегас
14
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Колорадо
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Даллас
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
2.12
Коламбус
Оттава
Хоккей. НХЛ
2.12
Нью-Джерси
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
Эдмонтон
13
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Миннесота
16
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Баффало
64
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
Сан-Хосе
30
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
Чикаго
51
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Айлендерс
ОТ
45
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Флорида
15
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Питтсбург
24
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Сиэтл
Б
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
Нью-Джерси
ОТ
34
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
12:00
Амур
Динамо Мн
21
30.11
Куньлунь РС
Спартак
53
30.11
Ак Барс
Автомобилист
32
30.11
Салават Юлаев
Лада
52
30.11
Барыс
Металлург Мг
52
30.11
Сибирь
Адмирал
ОТ
23
29.11
ЦСКА
Динамо Мн
53
29.11
Торпедо
Локомотив
Б
32
Хоккей. КХЛ. Все результаты
15:14 (мск), источник: Чемпионат.com

«Амур» нанес минскому «Динамо» четвертое поражение подряд

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и минским «Динамо».

Амур
Динамо МнКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Чемпионат.com

Победу в упорном матче одержали хабаровчане со счётом 2:1.

Счёт в матче уже на 44-й секунде открыл Кирилл Капустин, которому ассистировали Егор Коршков и Иван Мищенко. Удвоил преимущество хабаровчан в середине второго периода Кирилл Панюков с передач Ивана Мищенко и Якова Рылова. Минчанам удалось отыграть одну шайбу в середине третьего периода, когда отличился Роман Горбунов с передачи Роба Хэмилтона. Отчаянные попытки сравнять счёт в концовке матча не привели к успеху.

Минский клуб проиграл четвёртый матч подряд и 3 декабря встретится с «Адмиралом». «Амур» 4 декабря сыграет на выезде с «Авангардом».

Читайте также
Амур
2:1
1:0, 1:0, 0:1
Динамо Мн
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Полиция била нас по голове, спине, животу». Ад в Бразилии
Овечкин — «зверь», но ниже Гашека. В Америке назвали место Ови в истории
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь