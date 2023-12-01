СКА одержал 10-ю победу подряд, «Динамо» испортило юбилей «Трактора». Итоги дня в КХЛ

1 декабря в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялось пять матчей. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем самое важное о прошедших встречах.

КХЛ 2023-2024 Неделя 14, 1.12.2023, 12:00 Амур 2 Динамо Мн 1

Счёт в матче уже на 44-й секунде открыл Кирилл Капустин, которому ассистировали Егор Коршков и Иван Мищенко. Удвоил преимущество хабаровчан в середине второго периода Кирилл Панюков с передач Мищенко и Якова Рылова.

Минчанам удалось отыграть одну шайбу в середине третьего периода, когда отличился Роман Горбунов с передачи Роба Хэмилтона. Отчаянные попытки сравнять счёт в концовке матча не привели к успеху.

Минский клуб проиграл четвёртый матч подряд и 3 декабря встретится с «Адмиралом». «Амур» 4 декабря сыграет на выезде с «Авангардом».

КХЛ 2023-2024 Неделя 14, 1.12.2023, 16:30 Авангард 4 Нефтехимик 3 Б

На 14-й минуте Григорий Селезнёв вывел нижнекамцев вперёд. На 20-й минуте Евгений Кашников с передачи Наиля Якупова удвоил преимущество «Нефтехимика». На 35-й минуте Рид Буше отыграл один гол. На 40-й минуте Данила Попов забросил третью шайбу в ворота «Авангарда».

На 45-й минуте Игорь Мартынов сократил отставание до минимума. Через 84 секунды Сергей Бойков сравнял счёт. Дополнительное время победителя не выявило, в результате чего судьба встречи решилась в серии послематчевых бросков, где победный буллит реализовал Рид Буше.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» 3 декабря в Казани сыграет с «Ак Барсом». «Авангард» 4 декабря примет «Амур».

КХЛ 2023-2024 Неделя 14, 1.12.2023, 17:00 Трактор 2 Динамо М 4

На 11-й минуте Седрик Пакетт, реализовав численное большинство, вывел москвичей вперёд. На 14-й минуте Джордан Уил после паса Седрика Пакетта удвоил преимущество динамовцев. На 23-й минуте Альберт Яруллин отыграл один гол. На 25-й минуте Дмитрий Рашевский с передачи Даниила Пыленкова забил третий гол. На 28-й минуте Яруллин оформил дубль. На 56-й минуте Максим Джиошвили забросил четвёртую шайбу, воспользовавшись ещё одной передачей оформившего ассистентский дубль Пыленкова.

В этом матче 21-летний вратарь «Трактора» Вячеслав Бутеец дебютировал в КХЛ. В первом периоде Бутеец пропустил две шайбы после 17 бросков, а во втором пропустил ещё один гол, после чего на 25-й минуте тренерский штаб хозяев принял решение заменить вратаря на 25-летнего Никиту Подскребалина, который в концовке встречи пропустил от Джиошвили.

Благодаря этой победе москвичи набрали 53 очка и обошли «Спартак», став лидером Западной конференции. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в Нижнем Новгороде сыграет с «Торпедо». «Трактор» примет ЦСКА. Оба матча состоятся 3 декабря.

КХЛ 2023-2024 Неделя 14, 1.12.2023, 19:30 Сочи 0 Локомотив 2

На девятой минуте Степан Никулин, реализовав численное большинство с передачи Ярослава Лихачёва, вывел железнодорожников вперёд. На 16-й минуте Максим Шалунов при игре «пять на четыре» забросил вторую шайбу в ворота «Сочи». Очки за результативные передачи получили Максим Берёзкин и Иван Чехович. Все голы были забиты в первом периоде, а в оставшиеся два отрезка счёт на табло уже не изменился. Матч на «ноль» провёл молодой голкипер гостей Сергей Мурашов.

1 декабря «Трактор» и «Локомотив» достигли отметки в 1000 матчей в КХЛ. Ярославская и челябинские команды стали лишь восьмым и девятым клубами, сыгравшими в КХЛ не менее 1000 матчей. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» вновь сыграет с «Локомотивом». Встреча состоится 3 декабря.

КХЛ 2023-2024 Неделя 14, 1.12.2023, 19:30 СКА 3 Витязь 2 ОТ

На 20-й минуте Иван Ежов вывел подмосковную команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Егор Воронков и Владислав Кара. На 31-й минуте Иван Воробьёв после паса Владислава Цицюры удвоил преимущество «Витязя».

На 44-й минуте Александр Никишин отыграл один гол. Очки за результативные передачи получили Артём Земчёнок и Михаил Воробьёв. На 54-й минуте Владимир Алистров после паса Валентина Зыкова сравнял счёт, а в овертайме 10-ю победу подряд СКА принёс точный бросок Воробьёва.