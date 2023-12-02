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15:52 (мск), источник: Чемпионат.com

«Лада» обыграла «Сибирь» в Новосибирске и прервала четырёхматчевую серию поражений

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и «Ладой».

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Источник: Чемпионат.com

Победу в матче одержали тольяттинцы со счётом 3:2 по буллитам.

Долгое время команды не могли открыть в счёте, на льду шла вязкая борьба с малым количеством опасных моментов. На 36-й минуте матча большинство реализовал нападающий «Сибири» Владимир Бутузов. «Лада» отыгралась в середине третьего периода, когда с несложным броском Дмитрия Кугрышева не справился вратарь «Сибири» Антон Худобин. Через пару минут хозяева вновь вышли вперёд — отличился Тимур Ахияров. Тольяттинцам удалось быстро сравнять счёт благодаря голу Мислава Росандича. Основное время и овертайм закончились вничью. Победный бросок в серии буллитов на счету Дмитрия Кугрышева.

«Лада» прервала четырёхматчевую серию поражений. «Сибирь» уступила в третий раз подряд.

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2:3Б
0:0, 1:0, 1:2, 0:0
Лада
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