Самолет с игроками ЦСКА совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге

Московская команда летела в Челябинск на матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Трактором». Игра запланирована на 3 декабря в 15.00 по московскому времени.

На данный момент ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. Клуб из Москвы набрал 42 очка за 36 матчей. Челябинская команда с 42 очками после 37 матчей идет на шестой позиции на «Востоке».