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18:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Самолет с игроками ЦСКА совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге

Самолет с хоккеистами ЦСКА из-за непогоды был вынужден совершить посадку в аэропорту в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба армейцев.

ЦСКА
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Источник: ХК ЦСКА

Московская команда летела в Челябинск на матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Трактором». Игра запланирована на 3 декабря в 15.00 по московскому времени.

На данный момент ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. Клуб из Москвы набрал 42 очка за 36 матчей. Челябинская команда с 42 очками после 37 матчей идет на шестой позиции на «Востоке».

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