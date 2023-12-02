«Салават» героически отыгрался на 60-й минуте и нанес «Спартаку» 5-е поражение в 6 матчах

На 12-й минуте Александр Беляев с передачи Германа Рубцова вывел москвичей вперёд. На 37-й минуте Александр Хмелевски после паса Ивана Дроздова сравнял счёт.

На 58-й минуте Ансель Галимов с передачи Егора Филина забил второй гол в ворота уфимцев. За 32 секунды до завершения третьего периода «Салават» отыгрался. Юлаевцы получили удаление, но сняли вратаря, и Иван Дроздов сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Александр Хмелевски и Динар Хафизуллин.