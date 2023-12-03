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12:41 (мск), источник: БЕЛТА

Минские динамовцы прервали серию неудач в КХЛ, обыграв «Адмирал»

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» одержали первую победу в очередной выездной серии регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Адмирал
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Источник: ХК "Динамо Минск"

В третьем матче текущего выезда подопечные Дмитрия Квартальнова встречались с «Адмиралом» из Владивостока, на момент игры имевшим наименьшее количество набранных очков среди всех команд КХЛ. Стартовая треть сложилась для динамовцев не лучшим образом: за 20 минут «зубры» схватили четыре удаления, но реализовать лишнего хозяевам льда удалось только раз. Во втором периоде картина изменилась в пользу гостей — сначала Сергей Кузнецов сравнял цифры, а спустя пять минут Вадим Мороз вывел минчан вперед (2:1). В середине заключительного отрезка канадский защитник «Динамо» Роберт Хэмилтон провел первую для себя шайбу в сезоне, установив тем самым окончательный счет — 3:1.

Эта победа стала для минчан только второй в десяти последних матчах, столичный клуб прервал серию из четырех поражений подряд. На данный момент команда Квартальнова занимает восьмое место в Западной конференции КХЛ, набрав 36 очков после 37 игр. Гостевое турне «Динамо» завершится во вторник в Новосибирске матчем против местной «Сибири», который стартует в 15.30 по белорусскому времени.

Адмирал
1:3
1:0, 0:2, 0:1
Динамо Мн
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