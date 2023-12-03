Минские динамовцы прервали серию неудач в КХЛ, обыграв «Адмирал»

В третьем матче текущего выезда подопечные Дмитрия Квартальнова встречались с «Адмиралом» из Владивостока, на момент игры имевшим наименьшее количество набранных очков среди всех команд КХЛ. Стартовая треть сложилась для динамовцев не лучшим образом: за 20 минут «зубры» схватили четыре удаления, но реализовать лишнего хозяевам льда удалось только раз. Во втором периоде картина изменилась в пользу гостей — сначала Сергей Кузнецов сравнял цифры, а спустя пять минут Вадим Мороз вывел минчан вперед (2:1). В середине заключительного отрезка канадский защитник «Динамо» Роберт Хэмилтон провел первую для себя шайбу в сезоне, установив тем самым окончательный счет — 3:1.