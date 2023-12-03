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14:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Стала известна дата первого матча Ильи Ковальчука за «Спартак»

Председатель попечительского совета ХК «Спартак» Александр Якушев рассказал, когда 40-летний нападающий Илья Ковальчук проведёт первую игру за красно-белых в КХЛ.

Спартак
Куньлунь РС
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Источник: Чемпионат.com

«Я прекрасно отношусь к возвращению Ильи Ковальчука в “Спартак”. Он начинал карьеру в нашем клубе, и символично, что он продолжит свое выступление именно в “Спартаке”. Я уверен, что это будет большая‑большая помощь команде.

Потому что у “Спартака” сейчас очень короткая скамейка. К тому же из‑за травмы выпал Иван Морозов. Мне кажется, Илья поможет не только на льду. Он коммуникабельный человек, пользуется огромным авторитетом. Он будет оказывать большую помощь и в раздевалке. Он не раз доказывал это и в других командах. Так что, Илья, с возвращением! Все любители хоккея ждут тебя в “Спартаке”.

Когда Ковальчук проведёт свой первый матч за “Спартак”? Это случится 24 декабря в домашнем матче с “Куньлунем”. Это будет ретро‑игра на Малой спортивной арене “Лужников”. Будет очень приятно увидеть Илью в этом матче в составе московского “Спартака”», — цитирует Якушева «Матч ТВ».

40-летний Илья Ковальчук является воспитанником московского «Спартака», олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и трёхкратным обладателем Кубка Гагарина, финалистом Кубка Стэнли. Он приостановил карьеру после сезона-2020/2021. Последним клубом Ковальчука был «Авангард».

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