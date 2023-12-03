Стала известна дата первого матча Ильи Ковальчука за «Спартак»

«Я прекрасно отношусь к возвращению Ильи Ковальчука в “Спартак”. Он начинал карьеру в нашем клубе, и символично, что он продолжит свое выступление именно в “Спартаке”. Я уверен, что это будет большая‑большая помощь команде.



Потому что у “Спартака” сейчас очень короткая скамейка. К тому же из‑за травмы выпал Иван Морозов. Мне кажется, Илья поможет не только на льду. Он коммуникабельный человек, пользуется огромным авторитетом. Он будет оказывать большую помощь и в раздевалке. Он не раз доказывал это и в других командах. Так что, Илья, с возвращением! Все любители хоккея ждут тебя в “Спартаке”.



Когда Ковальчук проведёт свой первый матч за “Спартак”? Это случится 24 декабря в домашнем матче с “Куньлунем”. Это будет ретро‑игра на Малой спортивной арене “Лужников”. Будет очень приятно увидеть Илью в этом матче в составе московского “Спартака”», — цитирует Якушева «Матч ТВ».