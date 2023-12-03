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19:44 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» одержал драматичную победу в КХЛ

ХК «Барыс» провел матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на выезде против «Северстали», сообщает Vesti.kz.

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Источник: ХК "Барыс"

В первой половине встречи команды обменялись голами, у «Барыса» отличился Энтони Камара, а у «Северстали» Илья Иванцов. В таком же ритме с точки зрения результативности сложился второй период, на гол хозяев забитый Кириллом Пилипенко, ответил нападающий гостей Михаил Рахманов.

В третьем периоде команды сохранили свои ворота в неприкосновенности и таким образом перевели матч в овертайм. В итоге, «Барысу» удалось добыть победу благодаря голу Евгения Рымарева — 3:2.

После 38 сыгранных матчей «Барыс» имеет в своем активе 31 балл. Следующую игру команда Галыма Мамбеталиева сыграет против «Авангарда» на выезде 5 декабря.

Северсталь
2:3ОТ
1:1, 1:1, 0:0
Барыс
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