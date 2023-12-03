«Барыс» одержал драматичную победу в КХЛ

Источник: ХК "Барыс"

В первой половине встречи команды обменялись голами, у «Барыса» отличился Энтони Камара, а у «Северстали» Илья Иванцов. В таком же ритме с точки зрения результативности сложился второй период, на гол хозяев забитый Кириллом Пилипенко, ответил нападающий гостей Михаил Рахманов.

В третьем периоде команды сохранили свои ворота в неприкосновенности и таким образом перевели матч в овертайм. В итоге, «Барысу» удалось добыть победу благодаря голу Евгения Рымарева — 3:2.