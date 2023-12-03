«Барыс» одержал драматичную победу в КХЛ
ХК «Барыс» провел матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на выезде против «Северстали», сообщает Vesti.kz.
ХК «Барыс» провел матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на выезде против «Северстали», сообщает Vesti.kz.
В первой половине встречи команды обменялись голами, у «Барыса» отличился Энтони Камара, а у «Северстали» Илья Иванцов. В таком же ритме с точки зрения результативности сложился второй период, на гол хозяев забитый Кириллом Пилипенко, ответил нападающий гостей Михаил Рахманов.
В третьем периоде команды сохранили свои ворота в неприкосновенности и таким образом перевели матч в овертайм. В итоге, «Барысу» удалось добыть победу благодаря голу Евгения Рымарева — 3:2.
После 38 сыгранных матчей «Барыс» имеет в своем активе 31 балл. Следующую игру команда Галыма Мамбеталиева сыграет против «Авангарда» на выезде 5 декабря.