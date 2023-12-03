Мамбеталиев высказался о тяжелой победе «Барыса» над «Северсталью»
Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Галым Мамбеталиев прокомментировал победу над «Северсталью» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ, передают Vesti.kz.
Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Галым Мамбеталиев прокомментировал победу над «Северсталью» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ, передают Vesti.kz.
«Мы предупреждали ребят. Разбирали игру “Северстали”. Команда очень быстрая, играет в активный хоккей. Нужно было вытерпеть в обороне, создать свои моменты и сыграть на контратаке.
В последнее время команда набирает очки, с чем это связано? Мы работаем. Создаем хороший микроклимат в команде, чтобы ребята поверили в себя. Поверили, что они способны выиграть.
При счете 2:1 в пользу «Северстали» что сказал ребятам? Сказали, чтобы не удалялись. Все эти выбрасывания шайбы. Для нас было неожиданностью, что защитники начали швырять шайбы, хотя можно было и по-другому сыграть. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Хорошо, что неплохо сыграли в меньшинстве. Создали контратаку, пробили защитников и вышли «два в один», как результат — забили«, — цитирует Мамбеталиева пресс-служба “Северстали”.
После 38 сыгранных матчей «Барыс» имеет в своем активе 31 балл. Следующую игру команда Галыма Мамбеталиева сыграет против «Авангарда» на выезде 5 декабря.