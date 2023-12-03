Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Миннесота
Чикаго
20
Хоккей. НХЛ
4.12
Рейнджерс
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
4.12
Баффало
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
4.12
Бостон
Коламбус
Хоккей. КХЛ
17:30
Ак Барс
Нефтехимик
40
Хоккей. КХЛ
17:30
Сочи
Локомотив
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
4.12
Лос-Анджелес
Колорадо
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
Динамо М
41
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Барыс
ОТ
23
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор
ЦСКА
31
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг
СКА
Б
23
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Динамо Мн
13
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
17:30
Ак Барс
Нефтехимик
40
17:30
Сочи
Локомотив
ОТ
23
17:00
Торпедо
Динамо М
41
17:00
Северсталь
Барыс
ОТ
23
15:00
Трактор
ЦСКА
31
15:00
Металлург Мг
СКА
Б
23
10:00
Адмирал
Динамо Мн
13
2.12
Куньлунь РС
Автомобилист
52
Хоккей. КХЛ. Все результаты
21:02 (мск), источник: Vesti.kz

Мамбеталиев высказался о тяжелой победе «Барыса» над «Северсталью»

Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Галым Мамбеталиев прокомментировал победу над «Северсталью» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ, передают Vesti.kz.

Барыс
СеверстальКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: https://hctraktor.org/

«Мы предупреждали ребят. Разбирали игру “Северстали”. Команда очень быстрая, играет в активный хоккей. Нужно было вытерпеть в обороне, создать свои моменты и сыграть на контратаке.

В последнее время команда набирает очки, с чем это связано? Мы работаем. Создаем хороший микроклимат в команде, чтобы ребята поверили в себя. Поверили, что они способны выиграть.

При счете 2:1 в пользу «Северстали» что сказал ребятам? Сказали, чтобы не удалялись. Все эти выбрасывания шайбы. Для нас было неожиданностью, что защитники начали швырять шайбы, хотя можно было и по-другому сыграть. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Хорошо, что неплохо сыграли в меньшинстве. Создали контратаку, пробили защитников и вышли «два в один», как результат — забили«, — цитирует Мамбеталиева пресс-служба “Северстали”.

После 38 сыгранных матчей «Барыс» имеет в своем активе 31 балл. Следующую игру команда Галыма Мамбеталиева сыграет против «Авангарда» на выезде 5 декабря.

Северсталь
2:3ОТ
1:1, 1:1, 0:0
Барыс
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь