«Трактор» разобрался с ЦСКА, новичок «Ак Барса» сделал шоу. Итоги дня в КХЛ

3 декабря в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялось семь матчей. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем самое важное о прошедших матчах.

КХЛ 2023-2024 Неделя 14, 3.12.2023, 10:00 Адмирал 1 Динамо Мн 3

На восьмой минуте матча счёт открыл нападающий «Адмирала» Дмитрий Бучельников, которому ассистировали Даниил Гутик и Павел Шэн. Минчанам удалось перевернуть ход матча благодаря двум голам во втором периоде — отличились Сергей Кузнецов и Вадим Мороз. «Динамо» удвоило преимущество в счёте в середине третьего периода, когда первый гол за минский клуб забил защитник Роб Хэмилтон.

«Динамо» удалось прервать четырёхматчевую серию поражений. Минский клуб одержал лишь вторую победу в последних 10 матчах.

КХЛ 2023-2024 Неделя 14, 3.12.2023, 15:00 Трактор 3 ЦСКА 1

На третьей минуте первого периода Максим Шабанов с передач Сергея Телегина и Владимира Ткачёва открыл счёт в игре. На пятой минуте периода Кирилл Долженков с передач Тахира Мингачёва и Артёма Барабоши восстановил равенство в счёте.

На 13-й минуте второго периода Сергей Телегин с передач Ильи Карпухина и Шабанова вновь вывел челябинский клуб вперёд. На восьмой минуте третьего периода Владимир Ткачёв с передач Шабанова и Данила Юртайкина сделал счёт 3:1. Три очка Шабанова помогли «Трактору» сломить сопротивление столичных гостей.

В следующем матче челябинский клуб сыграет дома с «Нефтехимиком». ЦСКА отправится в гости к «Металлургу». Обе игры состоятся 5 декабря.

КХЛ 2023-2024 Неделя 14, 3.12.2023, 15:00 Металлург Мг 2 СКА 3 Б

На второй минуте первого периода Сергей Толчинский с передач Александра Никишина и Алекса Гальченюка открыл счёт в матче.

В начале второй двадцатиминутки Данила Юров с передач Макара Хабарова и Никиты Михайлиса восстановил равенство в счёте. На седьмой минуте встречи Захар Бардаков вновь вывел армейский клуб вперёд. Спустя минуту Максим Карпов с передачи Егора Яковлева сделал счёт 2:2.

В серии буллитов лучше оказались гости. Победный бросок на счету Валентина Зыкова. Чуть ранее в послематчевой серии буллитов нападающий СКА Гальченюк выполнил свою попытку, не бросив по воротам. Шайба сошла с крюка, однако оказалась в воротах голкипера «Магнитки» Артёма Загидулина.

В следующем матче подопечные Андрея Разина примут в Магнитогорске ЦСКА. СКА отправится в гости к «Автомобилисту» в Екатеринбург. Обе игры состоятся 5 декабря. В Магнитогорске питерские армейцы продлили победную серию до 11 матчей.

КХЛ 2023-2024 Неделя 14, 3.12.2023, 17:00 Торпедо 4 Динамо М 1

На шестой минуте первой двадцатиминутки Максим Летунов с передач Николая Коваленко и Василия Атанасова открыл счёт во встрече. На 11-й минуте третьего периода Илья Каблуков с передач Никиты Гусева и Бреннана Менелла восстановил равенство в счёте.

Однако спустя три минуты Василий Атанасов вновь вывел подопечных Игоря Ларионова вперёд. В конце игры Алексей Кручинин забросил третью шайбу в ворота гостей. За 12 секунд до конца встречи Летунов установил окончательный счёт.

Напомним, 3 декабря главному тренеру «Торпедо» и заслуженному мастеру спорта СССР Игорю Ларионову исполнилось 63 года. В следующем матче «Торпедо» сыграет в Тольятти с местной «Ладой». «Динамо» на выезде встретится со «Спартаком» в московском дерби. Оба матча состоятся 5 декабря.

КХЛ 2023-2024 Неделя 14, 3.12.2023, 17:00 Северсталь 2 Барыс 3 ОТ

На восьмой минуте первого периода Энтони Камара с передачи Понтуса Оберга открыл счёт в игре. На 14-й минуте периода Илья Иванцов с передач Николая Буренова и Александра Скоренова восстановил равенство в счёте.

В начале второй двадцатиминутки форвард череповецкого клуба Кирилл Пилипенко с передач Адама Лишки и Данила Аймурзина забросил вторую шайбу в ворота гостей. Пилипенко набрал очки в девятом матче подряд и установил новый рекорд «Северстали» в КХЛ по продолжительности результативной серии. Предыдущее достижение принадлежало Александру Петунину — восемь матчей в сезоне-2020/2021.

На 12-й минуте периода Михаил Рахманов сделал счёт 2:2, отличившись при игре в меньшинстве. В овертайме победу гостям принёс гол Евгения Рымарева.

В следующем матче «Северсталь» дома сыграет с казанским «Ак Барсом». «Барыс» в Омске сыграет с «Авангардом». Обе встречи пройдут 5 декабря.

КХЛ 2023-2024 Неделя 14, 3.12.2023, 17:30 Ак Барс 4 Нефтехимик 0

Новичок «Ак Барса» Райли Барбер забросил свои первые шайбы за казанский клуб в своём третьем матче за команду. 29-летний нападающий отличился на 44-й и 58-й минутах встречи. Всего в матче нападающий набрал четыре очка.

На 11-й минуте первого периода Артём Галимов с передач Барбера и Кирилла Семёнова открыл счёт в матче. В начале третьей двадцатиминутки Барбер с передачи Вадима Шипачёва удвоил преимущество казанского клуба. Спустя две с половиной минуты Артём Галимов с передач Кирилла Семёнова и Барбера сделал счёт 3:0 в пользу «Ак Барса». На 18-й минуте периода Барбер с передач Александра Радулова и Дмитрия Кагарлицкого оформил дубль, сделав счёт 4:0.

Отметим, что вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов провёл третий матч «на ноль». В следующем матче «Ак Барс» сыграет в Череповце с «Северсталью». «Нефтехимик» в гостях встретится с «Трактором». Обе игры состоятся 5 декабря.

КХЛ 2023-2024 Неделя 14, 3.12.2023, 17:30 Сочи 2 Локомотив 3 ОТ

На четвёртой минуте первого периода Марат Хуснутдинов с передач Василия Мачулина и Александра Перевалова открыл счёт во встрече. На 16-й минуте периода Ярослав Лихачёв с передачи Дениса Алексеева восстановил равенство в счёте. На 18-й минуте второго периода Джереми Бракко с передачи Александра Перевалова вновь вывел южан вперёд.

На седьмой минуте третьей двадцатиминутки Андрей Сергеев с передач Ивана Чеховича и Максима Шалунова сделал счёт 2:2. В овертайме победу гостям принёс Рушан Рафиков, забросив на седьмой секунде дополнительного времени.