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19:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Голы Буше и Ткачева помогли «Авангарду» победить «Амур» в матче КХЛ

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Омский «Авангард» обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Авангард
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Источник: Пресс-служба ХК "Авангард"

Встреча в Омске завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 2:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Рид Буше (45-я минута) и Владимир Ткачев (50). У гостей отличился Иван Мищенко (32).

Ткачев набрал очки в 15-м матче подряд и вошел в топ-3 игроков в истории КХЛ с самыми длинными результативными сериями. На этом отрезке он набрал 29 очков (8 шайб и 21 передача). Форвард «Авангард» сравнялся с Яном Коваржем («Металлург», 2016 год) и Брэндоном Боченски («Барыс», 2015−2016 год). Самая длинная серия длилась 17 матчей, столько времени очки набирали Буше (2021 год) и Александр Радулов («Салават Юлаев», 2010 год).

Всего в текущем сезоне Ткачев набрал 53 очка (15+38) и обошел нападающего московского «Спартака» Николая Голдобина (51; 25+26) в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата. Буше сохраняет лидерство в списке лучших снайперов с 28 шайбами.

«Авангард» набрал 53 очка в 37 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, где «Амур» с 37 очками после 38 игр идет на девятой строчке. В следующем матче омичи 5 декабря примут астанинский «Барыс», хабаровчане днем позднее на выезде сыграют с владивостокским «Адмиралом».

Авангард
2:1
0:0, 0:1, 2:0
Амур
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