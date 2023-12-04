Голы Буше и Ткачева помогли «Авангарду» победить «Амур» в матче КХЛ

Встреча в Омске завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 2:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Рид Буше (45-я минута) и Владимир Ткачев (50). У гостей отличился Иван Мищенко (32).

Ткачев набрал очки в 15-м матче подряд и вошел в топ-3 игроков в истории КХЛ с самыми длинными результативными сериями. На этом отрезке он набрал 29 очков (8 шайб и 21 передача). Форвард «Авангард» сравнялся с Яном Коваржем («Металлург», 2016 год) и Брэндоном Боченски («Барыс», 2015−2016 год). Самая длинная серия длилась 17 матчей, столько времени очки набирали Буше (2021 год) и Александр Радулов («Салават Юлаев», 2010 год).

Всего в текущем сезоне Ткачев набрал 53 очка (15+38) и обошел нападающего московского «Спартака» Николая Голдобина (51; 25+26) в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата. Буше сохраняет лидерство в списке лучших снайперов с 28 шайбами.