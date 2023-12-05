Хоккеисты минского «Динамо» на последних секундах вырвали победу у «Сибири» в матче КХЛ

Четвертой и заключительной остановкой для подопечных Дмитрия Квартальнова стал Новосибирск, где «зубров» принимала местная «Сибирь». Первые полчаса игрового времени прошли без заброшенных шайб, но в середине второй трети хозяева активизировались. Форварду «снеговиков» Энди Андрейоффу хватило всего пары минут, чтобы дважды огорчить голкипера «Динамо» Алексея Колосова. Отыграться минчанам помогли удаления в составе «сибиряков»: уже на четвертой секунде третьего периода в большинстве «5 на 3» отличился Роман Горбунов, а в следующей же атаке лишнего реализовал Виталий Пинчук. Встреча неумолимо катилась к овертайму, но за шесть секунд до сирены об окончании отрезка шайбу в ворота «Сибири» вогнал Александр Волков, принеся тем самым волевую победу «Динамо» со счетом 3:2.