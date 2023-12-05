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18:32 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» на последних секундах вырвали победу у «Сибири» в матче КХЛ

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» удачно завершили очередную выездную серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сибирь
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Источник: БЕЛТА

Четвертой и заключительной остановкой для подопечных Дмитрия Квартальнова стал Новосибирск, где «зубров» принимала местная «Сибирь». Первые полчаса игрового времени прошли без заброшенных шайб, но в середине второй трети хозяева активизировались. Форварду «снеговиков» Энди Андрейоффу хватило всего пары минут, чтобы дважды огорчить голкипера «Динамо» Алексея Колосова. Отыграться минчанам помогли удаления в составе «сибиряков»: уже на четвертой секунде третьего периода в большинстве «5 на 3» отличился Роман Горбунов, а в следующей же атаке лишнего реализовал Виталий Пинчук. Встреча неумолимо катилась к овертайму, но за шесть секунд до сирены об окончании отрезка шайбу в ворота «Сибири» вогнал Александр Волков, принеся тем самым волевую победу «Динамо» со счетом 3:2.

Таким образом, в данном гостевом турне наша команда выбила ровно половину из возможных очков — четыре из восьми, одержав две виктории в четырех матчах. Перед двухнедельной паузой на международные встречи минчане занимают восьмое место в Западной конференции КХЛ, столько же баллов (38) на данный момент у идущей седьмой «Северстали». Следующий поединок в регулярном чемпионате «зубры» проведут только 19 декабря дома против «Витязя».

Сибирь
2:3
0:0, 2:0, 0:3
Динамо Мн
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