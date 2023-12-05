«Авангард» и «Барыс» выявили победителя в матче КХЛ

«Авангард» и «Барыс» выявили победителя в матче КХЛ

Столичный «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл на выезде омскому «Авангарду», сообщают Vesti.kz. Встреча в Омске завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.