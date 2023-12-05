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19:35 (мск), источник: Vesti.kz

«Авангард» и «Барыс» выявили победителя в матче КХЛ

Столичный «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл на выезде омскому «Авангарду», сообщают Vesti.kz. Встреча в Омске завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.

Авангард
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Источник: ХК "Барыс"

В первом периоде омичи забросили две безответные шайбы. На третьей минуте Иван Игумнов, а на 13-й шайбу забросил Александр Филатьев.

Во втором периоде на 25-й минуте Евгений Рымарев размочил счет для астанчан и позволил «Барысу» выиграть эту двадцатиминутку.

В третьем периоде хозяева трижды огорчили казахстанский клуб. Отличились Дамир Шарипзянов (42-я минута), Иван Николишин (52) и Семен Чистяков (55).

Следующий матч «Барыс» проведет 7 декабря в Новосибирске против местной «Сибири».

Авангард
5:1
2:0, 0:1, 3:0
Барыс
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