«Авангард» и «Барыс» выявили победителя в матче КХЛ

Хоккей, КХЛ, Неделя 155.12.2023, 16:30 (МСК UTC+3)G-Drive Арена, 11344 зрителя
|Андрей Мишуров
|Андрей Шутов
|02:42
|Иван Игумнов(Денис Венгрыжановский)
|12:56
|Александр Филатьев(Владимир Ткачев, Райан Спунер)
|24:38
|Евгений Рымарев(Кристиан Хенкель, Эмиль Нургалиев)
|39:55
|Энтони Камара
|41:19
|Дамир Шарипзянов(Райан Спунер, Иван Телегин)
|47:14
|Богдан Киселевич
|51:34
|Иван Николишин(Игорь Гераськин)
|52:38
|Батырлан Муратов
|53:28
|Понтус Оберг
|54:28
|Семен Чистяков(Владимир Ткачев, Валентин Пьянов)
|56:50
|Игорь Мартынов
|56:50
|Энтони Камара
|4
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Максим Сидоренко(Беларусь, Минск)
|Главный судья
|Вячеслав Шувалов(Россия)