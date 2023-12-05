Мамбеталиев объяснил крупное поражение «Барыса» в КХЛ

«Пропустили первые голы необязательные. Предупреждали, что нужно начинать с самого начала играть. Во втором периоде вроде выровняли игру. Ну, а в третьем… Подвела дисциплина, удаления пошли. Удалений много было в третьем периоде и пропустили три гола, вот и вся игра. Стараемся не обращать внимание на турнирное положение, ребята понимают, что из любой ситуации есть выход. За счет самоотдачи, хорошей игры, побед. Да, игра “Барыса” налаживается. Создаются моменты, но бывает, знаете, нестабильная игра. Сегодня ввели новых игроков, но замена не сработала. Но ничего, они наберут ход. Да, Старченко не играл из-за травмы, старое повреждение дало о себе знать. Снижаю зависимость “Барыса” от иностранцев? Да не то что снижаю… Большая нагрузка на них была, как-то они уставали что ли. Сейчас эту нагрузку сняли с них, они вроде ожили, играли. А то, что третьим звеном их заявляем — тут нет разницы, каким ты на площадку выходишь по счету. Они такое же игровое время получают. Рассчитываю ли я в этом сезоне на Алекса Гранта, находящегося в списке травмированных с 13 сентября? Это я не знаю даже, не ко мне вопросы. У нас есть доктор, у него спрашивайте», — цитирует Мамбеталиева сайт КХЛ.