Матч с 15 голами вошёл в историю КХЛ! «Спартак» выиграл дерби и представил Ковальчука

20 фотографий 20 фотографий 20 фотографий

Матчи между «Спартаком» и московским «Динамо» всегда носят принципиальный характер. А когда московское дерби определяет лидера конференции, принципиальность возрастает вдвойне. Команды Алексея Жамнова и Алексея Кудашова в нынешнем регулярном чемпионате выглядят хорошо. Да, у красно-белых в последнее время наметился спад, но куда без него? Ещё травмы центральных нападающих, включая первого центра Морозова, подкосили. Однако коллектив у Жамнова сейчас такой, что каждый, даже самый молодой хоккеист, готов биться за себя и за того парня.

Люди, пришедшие на стадион, не прогадали сразу по нескольким причинам. Например, номинальные гости вели со счётом 6:3, но спартаковцы сумели не только отыграться, но и выйти вперёд, а бело-голубые забили снова и перевели игру в овертайм. 7:7 в основное время матча, кто мог мечтать о такой голевой феерии до стартового вбрасывания? Вот это и есть настоящий атакующий хоккей.

Эпичности встрече добавляли и официальные цифры. Ещё при счёте 7:7 было объявлено, что впервые в истории КХЛ две команды забросили в одной игре по семь шайб, а игра точно войдёт в топ-3 самых результативных в истории лиги. Шикарно? Ещё бы! Без сомнения, один из лучших, если не лучший матч в нынешнем (и не только) сезоне.

Интересным получился и восьмой гол «Спартака» в овертайме. Динамовцы очень невовремя поехали меняться и совсем забыли про Беляева на пятаке. У Александра после паса Галимова было много времени, чтобы раскачать финтами Коновалова и принести своей команде важную победу.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-16202769&hd=2&id=456278332&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Конечно, нельзя не отметить ещё один важный факт. Успеха «Спартак» добился на глазах у легенды российского хоккея Ильи Ковальчука. Воспитанник москвичей, покинувший клуб в 2001 году после отъезда в НХЛ, возвращается в родную команду. Да, Илья давно без клуба и хоккеисту уже 40 лет, но азарт, здоровье и физическая подготовка позволяют Кови вернуться в большой хоккей. Ковальчук в отличных отношениях с Жамновым, а такой дядька и спортивный авторитет в раздевалке «Спартаку» точно не помешает.

Кстати, Ковальчука представили достаточно оригинально: «Добро пожаловать домой, Илья», — именно такая надпись появилась на кубе прямо по ходу встречи. Сам Ковальчук находился в вип-ложе рядом с руководством красно-белых и легендой клуба Александром Якушевым.

Времени до дедлайна ещё хватает, так что спартаковцы успеют официально подать все бумаги в КХЛ и представить своего игрока.