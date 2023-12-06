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87
5.12
Куньлунь РС
Сочи
ОТ
54
5.12
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Торпедо
24
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Трактор
Нефтехимик
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Хоккей. КХЛ. Все результаты
00:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Матч с 15 голами вошёл в историю КХЛ! «Спартак» выиграл дерби и представил Ковальчука

Невероятный хоккей в столице.

Спартак
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20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Матчи между «Спартаком» и московским «Динамо» всегда носят принципиальный характер. А когда московское дерби определяет лидера конференции, принципиальность возрастает вдвойне. Команды Алексея Жамнова и Алексея Кудашова в нынешнем регулярном чемпионате выглядят хорошо. Да, у красно-белых в последнее время наметился спад, но куда без него? Ещё травмы центральных нападающих, включая первого центра Морозова, подкосили. Однако коллектив у Жамнова сейчас такой, что каждый, даже самый молодой хоккеист, готов биться за себя и за того парня.

Люди, пришедшие на стадион, не прогадали сразу по нескольким причинам. Например, номинальные гости вели со счётом 6:3, но спартаковцы сумели не только отыграться, но и выйти вперёд, а бело-голубые забили снова и перевели игру в овертайм. 7:7 в основное время матча, кто мог мечтать о такой голевой феерии до стартового вбрасывания? Вот это и есть настоящий атакующий хоккей.

Эпичности встрече добавляли и официальные цифры. Ещё при счёте 7:7 было объявлено, что впервые в истории КХЛ две команды забросили в одной игре по семь шайб, а игра точно войдёт в топ-3 самых результативных в истории лиги. Шикарно? Ещё бы! Без сомнения, один из лучших, если не лучший матч в нынешнем (и не только) сезоне.

Интересным получился и восьмой гол «Спартака» в овертайме. Динамовцы очень невовремя поехали меняться и совсем забыли про Беляева на пятаке. У Александра после паса Галимова было много времени, чтобы раскачать финтами Коновалова и принести своей команде важную победу.

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Конечно, нельзя не отметить ещё один важный факт. Успеха «Спартак» добился на глазах у легенды российского хоккея Ильи Ковальчука. Воспитанник москвичей, покинувший клуб в 2001 году после отъезда в НХЛ, возвращается в родную команду. Да, Илья давно без клуба и хоккеисту уже 40 лет, но азарт, здоровье и физическая подготовка позволяют Кови вернуться в большой хоккей. Ковальчук в отличных отношениях с Жамновым, а такой дядька и спортивный авторитет в раздевалке «Спартаку» точно не помешает.

Кстати, Ковальчука представили достаточно оригинально: «Добро пожаловать домой, Илья», — именно такая надпись появилась на кубе прямо по ходу встречи. Сам Ковальчук находился в вип-ложе рядом с руководством красно-белых и легендой клуба Александром Якушевым.

Времени до дедлайна ещё хватает, так что спартаковцы успеют официально подать все бумаги в КХЛ и представить своего игрока.

Ну, а итог хоккейного дерби подведём словами великого Николая Озерова, немного перефразировав его знаменитое высказывание: «Такой хоккей нам нужен!». Правда, тренеры вряд ли останутся довольны: ведь ошибок с обеих сторон хватало.

Спартак
8:7ОТ
2:3, 3:3, 2:1
Динамо М
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