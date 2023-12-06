«Блудный сын вернулся домой». Чего ждать от громкого прихода Ковальчука в «Спартак»?

Состоявшийся на «Мегаспорте» во вторник, 5 декабря, матч регулярного чемпионата КХЛ между «Спартаком» и московским «Динамо» (8:7 ОТ) навсегда войдёт в историю российской лиги. Впервые в КХЛ двум командам в одном матче удалось забросить по семь шайб, а сама встреча вошла в топ-3 по общей результативности. В итоге красно-белые добились сверхволевой победы, сумев отыграться с 3:6 и добыв дополнительное очко в овертайме.

Помимо этого, прямо во время матча состоялось и ещё одно экстраординарное событие. О возвращении в хоккей 40-летнего Ильи Ковальчука на протяжении последних недель говорили как о свершившемся факте. Несколько дней назад председатель попечительского совета ХК «Спартак» Александр Якушев даже анонсировал дату первого матча Ковальчука после возвращения в клуб, хотя на тот момент никакого контракта ещё подписано не было.

Как и не было официального объявления со стороны московского клуба. Оно последовало в середине второго периода московского дерби, когда на медиакубе был продемонстрирован записанный видеоролик, на котором Илья в раздевалке «Спартака» позирует с игровым свитером под номером 71. «Добро пожаловать домой, Илья», — таким титром сопровождалось изображение.

Получилось красиво, креативно и запоминающееся. Сложно вспомнить, когда раньше о каком-либо трансфере российский клуб объявлял столь необычным образом. Если же переходить к смысловой составляющей данного перехода, то возникает вопрос — что ждёт Ковальчука в родной команде? И чего в этом трансфере больше — спортивной составляющей или имиджевой?

В школу «Спартака» Илья попал в 1994 году, а через пять лет в 16-летнем возрасте дебютировал за основную команду. Ковальчук быстро стал ключевым игроком и сыграл большую роль в возвращении красно-белых в Суперлигу. Но затем пути молодого нападающего и московского клуба стремительно разошлись, причём не самым красивым образом со стороны хоккеиста. После выбора Ковальчука под первым номером на драфте НХЛ нападающий принял решение отправиться за океан, несмотря на имеющийся контракт с москвичами. Это произошло в 2001 году, и с тех пор Илья за «Спартак» не выступал.

Он не вернулся в «Спартак» в 2004-м, когда в НХЛ грянул локаут и многие российские, европейские и даже североамериканские звёзды валом начали подписывать контракты в Суперлиге. Ковальчук был в их числе, вот только контракт он подписал со звёздным «Ак Барсом». Следующий сезон он начал в мытищинском «Химике», а во время следующего локаута в НХЛ (сезон-2012/2013) прельстился предложением СКА.

У «Спартака» тогда были значительные финансовые затруднения, клуб находился на грани выживания, и в такой ситуации заманить Ковальчука в Москву не представлялось возможным. В Санкт-Петербурге Ковальчуку настолько сильно понравилось, что в следующее межсезонье он расторг многолетний контракт с «Нью-Джерси» и перебрался в город на берегах Невы уже на постоянной основе, отыграв там до 2018 года.

ИЛЬЯ КОВАЛЬЧУК (СПРАВА) В СОСТАВЕ СКА | Источник: PHOTO.KHL.RU

Каждый раз, когда у Ковальчука была возможность сыграть в России за «Спартак», он неизменно выбирал более выгодные финансовые предложения, упорно игнорируя родную команду. Это было его законное право, как у любого человека, — выбирать лучшие условия для себя и своей семьи. Так случилось и в 2020-м, с небольшой поправкой на то, что в его переходе в «Авангард» ключевую роль всё-таки сыграла фигура главного тренера Боба Хартли.

И тем не менее, учитывая все вышеприведëнные жизненные выборы прославленного нападающего, отношение к нему в болельщицкой среде «Спартака», прямо скажем, сложилось неоднозначное. Многие считают его предателем, с негативом вспоминая отказы форварда выступать за «Спартак» в период двух локаутов в НХЛ. Собственно, Ковальчук и сам это прекрасно понимает, что делает ему честь.

«Приятно, конечно, переходить в “Спартак”. Блудный сын вернулся домой. Готов ли к тому, что не все болельщики мне будут рады? Конечно же, да. Думаю, у нас ещё есть какие‑то незаконченные темы, которые мы обязательно обсудим, когда встретимся с фанатским движением. Да и вообще, самое главное — выходить на лёд, показывать результат, радовать людей. И я уверен, что мы завоюем любовь фанатов тоже», — высказался Ковальчук после возвращения в «Спартак».

Последний раз в хоккей на официальном уровне Илья играл в 2021 году, когда по ходу сезона присоединился к «Авангарду» и помог омскому клубу завоевать первый Кубок Гагарина в истории «ястребов». Повторится ли эта сказочная история уже со «Спартаком»? Здесь есть целый ряд вопросов. В какой форме Илья находится прямо сейчас — загадка. Он пропустил два года, и сейчас ему 40 (!) лет. Очень солидный возраст для современного хоккея. И помощник ли сегодняшний Ковальчук «Спартаку» — серьёзный вопрос. К тому же на чьё место он будет претендовать?

По состоянию на начало декабря красно-белая команда хороша и по делу занимает первое место в Западной конференции КХЛ. У команды Жамнова есть характер и нет проблем с исполнительским мастерством в атаке. Ярче всего об этом свидетельствует первая строчка во всей лиге по количеству заброшенных шайб. Возможно, где-то проседает линия центрфорвардов, но с краями точно нет никакой проблемы. И какое место в команде тренерский штаб Жамнова подберёт для своего звёздного новичка — интересный вопрос.

Впрочем, сам Алексей Юрьевич прекрасно знает Ковальчука, что является серьёзным бонусом во всей этой истории. На последних Олимпийских Играх Жамнов был главным тренером сборной России, а Ковальчук там исполнял роль генерального менеджера национальной команды. Можно сказать, что в Пекине они работали в связке и были единомышленниками. Так что если у Ильи не задастся возвращение с первых матчей и его игровое время начнёт проседать, он точно не станет вредить своему давнему приятелю и неправильно вести себя в раздевалке, как это зачастую происходит с авторитетными игроками.

Источник: PHOTO.KHL.RU

"Мы видим, как будем использовать Ковальчука. Но вам не расскажем. Всему своё время, сами увидите. Никто не собирается форсировать его возвращение. Выпустим только тогда, когда будем понимать, что он будет готов. Надо сделать правильные шаги. Я знаю, что он тренируется, что в хорошей физической форме. Я в нём даже не сомневался в этом плане. Думаю, скоро вы его увидите.

Чего ждём от него больше — помощи на льду или лидерства в раздевалке? У нас есть Алексей Ковалёв, который вернулся в большой спорт после полугода паузы. Думаю, это помощь везде. И в раздевалке, и на льду. Всё‑таки колоссальный опыт. Мы долго вместе этот шаг обсуждали, всё продумали до конца, это будет полноценная помощь нашему клубу", — заверяет Жамнов.

В любом случае возвращение 40-летнего Ковальчука в КХЛ и в родной клуб является одним из наиболее интригующих сюжетов второй части чемпионата, который точно добавит интереса к лиге. Если же Ковальчук реально поможет «Спартаку» добиться, например, лучшего результата в истории клуба в КХЛ, то это будет достойным завершением карьеры и своего рода искуплением перед болельщиками за принятые им раньше решения.