Белорус Алистров сыграет в Матче звезд Континентальной хоккейной лиги

Первоначально участие в звездном уикенде должен был принять нападающий ХК «Сочи» Матвей Мичков, но юный форвард вынужден пропустить мероприятие по причине болезни. Мичкова заменит белорусский нападающий петербургского СКА Владимир Алистров — в текущем сезоне наш хоккеист является лучшим бомбардиром «армейцев», набрав 30 (12+18) очков в 37 матчах. Таким образом, на Матче звезд КХЛ выступят четверо белорусских игроков: из минского «Динамо» делегированы голкипер Алексей Колосов и форвард Виталий Пинчук, а «Адмирал» представит Евгений Лисовец.