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12:28 (мск), источник: БЕЛТА

Белорус Алистров сыграет в Матче звезд Континентальной хоккейной лиги

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В составе команды дивизиона Боброва на Матч звезд Континентальной хоккейной лиги — 2023 произошла замена, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу КХЛ.

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Источник: БЕЛТА

Первоначально участие в звездном уикенде должен был принять нападающий ХК «Сочи» Матвей Мичков, но юный форвард вынужден пропустить мероприятие по причине болезни. Мичкова заменит белорусский нападающий петербургского СКА Владимир Алистров — в текущем сезоне наш хоккеист является лучшим бомбардиром «армейцев», набрав 30 (12+18) очков в 37 матчах. Таким образом, на Матче звезд КХЛ выступят четверо белорусских игроков: из минского «Динамо» делегированы голкипер Алексей Колосов и форвард Виталий Пинчук, а «Адмирал» представит Евгений Лисовец.

Матч звезд Континентальной хоккейной лиги — 2023 пройдет в Санкт-Петербурге 9—10 декабря. Участие в турнире по хоккею в формате 3×3 примут команды четырех дивизионов лиги: Харламова, Боброва, Тарасова и Чернышева.

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