Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Амур
Б
34
Хоккей. НХЛ
7.12
Тампа-Бэй
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
7.12
Флорида
Даллас
Хоккей. НХЛ
7.12
Сент-Луис
Вегас
Хоккей. НХЛ
7.12
Эдмонтон
Каролина
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Нью-Джерси
56
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Миннесота
25
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Анахайм
32
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
Нэшвилл
Б
34
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
12:30
Адмирал
Амур
Б
34
5.12
Северсталь
Ак Барс
41
5.12
Витязь
Салават Юлаев
25
5.12
Спартак
Динамо М
ОТ
87
5.12
Куньлунь РС
Сочи
ОТ
54
5.12
Лада
Торпедо
24
5.12
Трактор
Нефтехимик
41
5.12
Автомобилист
СКА
Б
32
Хоккей. КХЛ. Все результаты
15:42 (мск), источник: Чемпионат.com

«Амур» в концовке спас матч и обыграл «Адмирал» по буллитам в дальневосточном дерби

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл четвёртый матч дальневосточного дерби между «Адмиралом» и «Амуром».

Адмирал
АмурКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Чемпионат.com

Победу в матче одержали хабаровчане со счётом 4:3 по буллитам.

На седьмой минуте матча счёт открыл нападающий «Амура» Сергей Лапин. «Адмиралу» удалось отыграться в формате «5 на 3», когда гол в середиене первого периода забил Антон Берлёв. Под занавес первой трети матча «Амур» вышел вперёд благодаря голу Дмитрия Шевченко. «Адмиралу» удалось переломить ход матча в третьем периоде, когда сначала Дмитрий Бучельников сравнял счёт, а затем Никита Аноховский вывел владивостокцев вперёд. «Амуру» удалось сравнять счёт за пару минут до конца третьего периода, заменив вратаря шестым полевым. Решающий бросок в серии буллитов на счету Станислава Бочарова.

Таким образом, после четырёх матчей дальневосточного дерби в текущем сезоне счёт в противостоянии равный 2:2.

Адмирал
3:4Б
1:2, 0:0, 2:1, 0:0
Амур
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Полиция била нас по голове, спине, животу». Ад в Бразилии
Кто проклял Овечкина? У россиянина безголевой антирекорд
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь