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15:07 (мск), источник: Чемпионат.com

«Адмирал» взял реванш у «Амура» и вышел вперед в серии дальневосточных матчей сезона

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл пятый в сезоне матч дальневосточного дерби между «Адмиралом» и «Амуром».

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Источник: Чемпионат.com

Победу в матче c минимальным счётом одержали владивостокцы — 1:0.

Очень долгое время команды не могли открыть счёт в матче. В середине третьего периода, на 48-й минуте, шайба побывала в воротах «Адмирала». Однако тренерский штаб владивостокцев решил взять запрос, и после видеопросмотра арбитры матча отменили гол из-за помехи вратарю. Через несколько минут «Адмирал» получил право на игру в большинстве и реализовал его. Победный гол забил Дмитрий Завгородний с передачи Джованни Фьоре.

Таким образом, «Адмирал» взял реванш за вчерашнее поражение по буллитам и вышел вперёд в дальневосточной серии матчей текущего сезона со счётом 3−2.

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