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17:55 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» потерпел фиаско в матче КХЛ

«Барыс» потерпел поражение от «Сибири» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz.

Сибирь
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Источник: https://vk.com/hcbarys

Встреча прошла в Новосибирске и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев льда. Игра была сделала в первом периоде, когда в ворота гостей влетели четыре шайбы. Далее уже команды просто доигрывали матч, хоть и были забиты еще голы.

У победителей отличились Тэйлор Бек (4-я минута), Владимир Бутузов (16-я), Николай Прохоркин (18-я), Артем Михеев (19-я), Энди Андреофф (29-я). У проигравших одну шайбу отыграл Энтони Камара (33-я).

Несмотря на этот успех, «Сибирь» с 43 очками осталась на восьмом месте в таблице Восточной конференции, в которой «Барыс», имея в активе 31 балл, находится на последней, 12-й строчке.

Для подопечных Галыма Мамбеталиева это второе поражение подряд, ранее они уступили в гостях омскому «Авангарду» (1:5).

Следующую игру астанчане проведут на выезде с уфимским «Салаватом Юлаевым» 19 декабря.

Сибирь
5:1
4:0, 1:1, 0:0
Барыс
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