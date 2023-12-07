«Барыс» потерпел фиаско в матче КХЛ
«Барыс» потерпел поражение от «Сибири» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz.
«Барыс» потерпел поражение от «Сибири» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz.
Встреча прошла в Новосибирске и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев льда. Игра была сделала в первом периоде, когда в ворота гостей влетели четыре шайбы. Далее уже команды просто доигрывали матч, хоть и были забиты еще голы.
У победителей отличились Тэйлор Бек (4-я минута), Владимир Бутузов (16-я), Николай Прохоркин (18-я), Артем Михеев (19-я), Энди Андреофф (29-я). У проигравших одну шайбу отыграл Энтони Камара (33-я).
Несмотря на этот успех, «Сибирь» с 43 очками осталась на восьмом месте в таблице Восточной конференции, в которой «Барыс», имея в активе 31 балл, находится на последней, 12-й строчке.
Для подопечных Галыма Мамбеталиева это второе поражение подряд, ранее они уступили в гостях омскому «Авангарду» (1:5).
Следующую игру астанчане проведут на выезде с уфимским «Салаватом Юлаевым» 19 декабря.