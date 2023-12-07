«Барыс» потерпел фиаско в матче КХЛ

Встреча прошла в Новосибирске и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев льда. Игра была сделала в первом периоде, когда в ворота гостей влетели четыре шайбы. Далее уже команды просто доигрывали матч, хоть и были забиты еще голы.