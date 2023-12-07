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19:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Роман Ротенберг одержал 100 побед в КХЛ в качестве главного тренера

В Челябинске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Трактор» принимал СКА.

Трактор
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Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Для главного тренера клуба из Санкт-Петербурга Романа Ротенберга это 100-я победа в качестве главного тренера в КХЛ. Наставнику армейской команды для этого потребовалось провести 148 матчей.

СКА сыграл 39 матчей, в которых одержал 25 побед. С 51 результативным баллом в активе армейцы занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции.

Напомним, в следующем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Трактор» сыграет в Екатеринбурге с местным «Автомобилистом». СКА в Санкт-Петербурге примет ХК «Сочи». Обе встречи состоятся 19 декабря.

Трактор
1:3
0:0, 1:2, 0:1
СКА
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