Роман Ротенберг одержал 100 побед в КХЛ в качестве главного тренера

Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Для главного тренера клуба из Санкт-Петербурга Романа Ротенберга это 100-я победа в качестве главного тренера в КХЛ. Наставнику армейской команды для этого потребовалось провести 148 матчей.

СКА сыграл 39 матчей, в которых одержал 25 побед. С 51 результативным баллом в активе армейцы занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции.