«Спартак» обыграл «Сочи» и возглавил турнирную таблицу КХЛ
Встреча завершилась со счетом 4:3.
Встреча завершилась со счетом 4:3.
МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 4:3 обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в присутствии 4 591 зрителя.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Павел Порядин (30-я минута), Джозеф Кин (50), Александр Беляев (56) и Андрей Локтионов (59). У проигравших отличились Данила Галенюк (8), Амир Гараев (32) и Данил Авершин (60).
Благодаря этой победе «Спартак» возглавил турнирную таблицу КХЛ. На счету красно-белых 56 очков после 41 матча. «Сочи» с 32 очками в 40 играх располагается на 10-м месте в Западной конференции.
В следующем матче «Спартак» 19 декабря на выезде сыграет против нижегородского «Торпедо». «Сочи» в тот же день в гостях встретится с петербургским СКА.
В других матчах игрового дня владивостокский «Адмирал» победил хабаровский «Амур» (1:0), новосибирская «Сибирь» нанесла поражение астанинскому «Барысу» (5:1), «Торпедо» обыграло магнитогорский «Металлург» (3:2), екатеринбургский «Автомобилист» в овертайме взял верх над уфимским «Салаватом Юлаевым» (3:2). Ярославский «Локомотив» одолел казанский «Ак Барс» (3:1), подмосковный «Витязь» уступил московскому ЦСКА (1:4), тольяттинская «Лада» была сильнее нижнекамского «Нефтехимика» (3:0), московское «Динамо» в серии буллитов переиграло череповецкую «Северсталь» (2:1).