«Спартак» обыграл «Сочи» и возглавил турнирную таблицу КХЛ

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МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 4:3 обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в присутствии 4 591 зрителя.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Павел Порядин (30-я минута), Джозеф Кин (50), Александр Беляев (56) и Андрей Локтионов (59). У проигравших отличились Данила Галенюк (8), Амир Гараев (32) и Данил Авершин (60).

Благодаря этой победе «Спартак» возглавил турнирную таблицу КХЛ. На счету красно-белых 56 очков после 41 матча. «Сочи» с 32 очками в 40 играх располагается на 10-м месте в Западной конференции.

В следующем матче «Спартак» 19 декабря на выезде сыграет против нижегородского «Торпедо». «Сочи» в тот же день в гостях встретится с петербургским СКА.