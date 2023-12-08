Невероятное решение лидера «Спартака» и большой юбилей Ротенберга. Итоги дня в КХЛ
Западные лидеры синхронно одержали важные победы, «Сибирь» выиграла после отставки главного тренера, «Ак Барс» провалил игру за семь минут.
Западные лидеры синхронно одержали важные победы, «Сибирь» выиграла после отставки главного тренера, «Ак Барс» провалил игру за семь минут.
7 декабря регулярный чемпионат КХЛ продолжился 10 матчами. Подводим итоги игр, которые стали последними перед отправлением на перерыв, связанный с проведением Матча звёзд КХЛ и Кубка Первого канала — 2023.
Очень долгое время команды не могли открыть счёт в матче. В середине третьего периода, на 48-й минуте, шайба побывала в воротах «Адмирала». Однако тренерский штаб владивостокцев решил взять запрос, и после видеопросмотра арбитры матча отменили гол из-за помехи вратарю. Через несколько минут «Адмирал» получил право на игру в большинстве и реализовал его. Победный гол забил Дмитрий Завгородний с передачи Джованни Фьоре.
Таким образом, «Адмирал» взял реванш за вчерашнее поражение по буллитам и вышел вперёд в дальневосточной серии матчей текущего сезона со счётом 3−2.
На четвёртой минуте периода счёт во встрече открыл Тейлор Бек с передачи Егора Аланова. На 16-й минуте Владимир Бутузов с передачи Владимира Михалёва удвоил преимущество хозяев. На 18-й минуте двадцатиминутки Николай Прохоркин с передачи Никиты Ефремова сделал счёт 3:0. Спустя минуту Артём Михеев с передач Динара Хамидуллина и Аланова довёл счёт до крупного. На девятой минуте второго периода Энди Андреофф с передач Владимира Бутузова и Тейлора Бека сделал счёт 5:0. На 13-й минуте периода Энтони Камара с передачи Давида Скленички размочил счёт в игре.
Напомним, этот матч стал для «Сибири» первым с момента отставки Дэвида Немировски с поста главного тренера новосибирского клуба. Исполняющим обязанности главного тренера сейчас является Сергей Кривокрасов.
В первом периоде команды голов не забили. На девятой минуте второго периода Борна Рендулич с передач Александра Никишина и Марата Хайруллина открыл счёт в игре. На 14-й минуте периода Владимир Алистров с передач Максима Федотова и Никиты Серебрякова удвоил преимущество армейского клуба. На 18-й минуте периода Артём Блажиевский с передачи Михаила Котляревского сократил отставание в счёте. В конце матча Александр Никишин с передачи Алекса Гальченюка установил окончательный счёт в игре, забросив в пустые ворота.
Для возглавляющего петербургскую команду Романа Ротенберга это сотая победа в качестве тренера в КХЛ. Ему для этого потребовалось 148 игр. Ротенберг является главным тренером СКА с января 2022 года.
На шестой минуте первого периода Александр Шаров с передач Динара Хафизуллина и Данила Алалыкина открыл счёт в матче. На 12-й минуте периода Анатолий Голышев с передач Брукса Мэйсека и Стефана Да Косты восстановил равенство в счёте. Во второй двадцатиминутке команды обошлись без заброшенных шайб.
На седьмой минуте третьего периода Александр Шаров с передачи Сергея Шмелёва вновь вывел уфимский клуб вперёд. На 18-й минуте периода Кёртис Валк с передач Сергея Широкова и Брукса Мэйсека сделал счёт 2:2. В овертайме Стефан Да Коста принёс победу клубу из Екатеринбурга, забросив в пустые ворота гостей.
На 51-й секунде первого периода Александр Петунин с передачи Романа Канцерова открыл счёт в игре. На четвёртой минуте периода Никита Гребёнкин с передач Даниила Вовченко и Дениса Зернова удвоил преимущество хозяев. После второй пропущенной шайбы тренерский штаб «Торпедо» произвёл замену вратаря, сменив Адама Гуску на Ивана Кульбакова, который в дальнейшем сохранил ворота гостей в неприкосновенности.
На шестой минуте второй двадцатиминутки Михаил Орлов с передач Олега Ли и Владислава Фирстова размочил счёт в игре. На 15-й минуте периода Владислав Фирстов с передач Андрея Белевича и Антона Сизова сделал счёт 2:2.На 13-й минуте третьего периода Василий Атанасов с передач Андрея Белевича и Даниила Бокуна вывел нижегородский клуб вперёд, отличившись в меньшинстве.
В первой двадцатиминутке команды голов не забили. На восьмой минуте второго периода Владислав Сёмин с передачи Дмитрия Кугрышева открыл счёт во встрече. На девятой минуте заключительного отрезка основного времени матча Михаил Фисенко с передачи Максима Березина удвоил преимущество подопечных Олега Браташа. На 17-й минуте периода Иван Романов с передач Сергея Шумакова и Фисенко установил окончательный счёт в матче.
На 11-й минуте первого периода Илья Сафонов с передач Дмитрия Юдина и Даниила Журавлёва открыл счёт в матче. Во второй двадцатиминутке команды обошлись без заброшенных шайб. На пятой минуте третьего периода Павел Красковский с передач Даниила Бута и Рушана Рафикова восстановил равенство в счёте. На восьмой минуте периода Бут с передач Ивана Чеховича и Сергея Андронова вывел ярославский клуб вперёд. На 12-й минуте периода Ярослав Лихачёв с передачи Артура Каюмова сделал счёт 3:1.
На девятой минуте первого периода Прохор Полтапов с передач Андрея Светлакова и Владислава Провольнева открыл счёт во встрече. На 15-й минуте периода Михаил Григоренко с передач Антона Слепышева и Максима Соркина удвоил преимущество армейского клуба.
На 11-й минуте второго периода Скотт Уилсон с передачи Джереми Роя размочил счёт в игре. На девятой минуте третьего периода Андрей Светлаков забросил третью шайбу в ворота хозяев. В конце матча Провольнев установил окончательный счёт в игре.
Первый период команды закончили без заброшенных шайб. На 16-й минуте второй двадцатиминутки Бреннан Менелл с передачи Никиты Гусева открыл счёт в матче. На восьмой минуте третьего периода Руслан Абросимов с передач Тимофея Давыдова и Кирилла Пилипенко восстановил равенство в счёте.
В серии буллитов лучше оказались бело-голубые. Единственный реализованный буллит на счету Никиты Гусева. Главным героем в составе гостей оказался 20-летний вратарь Максим Моторыгин, отразивший 25 бросков в игровое время матча и справившийся со всеми пятью буллитами в серии послематчевых бросков. Моторыгин получил шанс сыграть после серии неудачных матчей в исполнении Ильи Коновалова и Константина Волкова.
На восьмой минуте первого периода Данила Галенюк с передач Николая Чебыкина и Данила Авершина открыл счёт в игре. На 10-й минуте второго периода Павел Порядин с передачи Николая Голдобина восстановил равенство в счёте. На 12-й минуте периода Амир Гараев с передач Кирилла Рассказова и Василия Мачулина вновь вывел «Сочи» вперёд.
На 10-й минуте третьего периода Джоуи Кин с передач Ильи Талалуева и Германа Рубцова сделал счёт 2:2. На 16-й минуте периода Александр Беляев с передач Дмитрия Вишневского вывел хозяев вперёд. На 19-й минуте периода Андрей Локтионов сделал счёт 4:2. В конце матча Данил Авершин установил окончательный счёт в игре.
За несколько секунд до гола Авершина случился один из самых необычных эпизодов во всём сезоне КХЛ. В конце игры нападающий «Спартака» Максим Цыплаков не стал забивать в пустые ворота «Сочи», попытавшись отдать передачу. Сочинский клуб не позволил поразить пустые ворота, и в ответной атаке форвард Авершин забросил шайбу «Спартаку».