«Сибирь» одержала победу после смены главного тренера

Это был первый матч новосибирцев после отставки главного тренера Дэвида Немировски. Команду вывел на домашнюю площадку и. о. главного тренера Сергей Кривокрасов.



Исход матча 7 декабря был решен в первом периоде, в течение которого новосибирцы забросили в ворота соперников четыре безответные шайбы. Итоговый счет — 5:1 в пользу хозяев. У «Сибири» отличились Тэйлор Бек, Владимир Бутузов, Николай Прохоркин, Артем Михеев и Энди Андреофф. Это была уже пятая победа новосибирцев над астанинцами в этом сезоне.



До этого матча «Сибирь» проиграла четыре встречи подряд. Команда идет восьмой в конференции «Восток» КХЛ. У нее 43 очка.