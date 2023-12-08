«Сибирь» одержала победу после смены главного тренера
В чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» обыграла казахстанский «Барыс».
В чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» обыграла казахстанский «Барыс».
Это был первый матч новосибирцев после отставки главного тренера Дэвида Немировски. Команду вывел на домашнюю площадку и. о. главного тренера Сергей Кривокрасов.
Исход матча 7 декабря был решен в первом периоде, в течение которого новосибирцы забросили в ворота соперников четыре безответные шайбы. Итоговый счет — 5:1 в пользу хозяев. У «Сибири» отличились Тэйлор Бек, Владимир Бутузов, Николай Прохоркин, Артем Михеев и Энди Андреофф. Это была уже пятая победа новосибирцев над астанинцами в этом сезоне.
До этого матча «Сибирь» проиграла четыре встречи подряд. Команда идет восьмой в конференции «Восток» КХЛ. У нее 43 очка.