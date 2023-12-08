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09:48 (мск), источник: Коммерсантъ

«Сибирь» одержала победу после смены главного тренера

В чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» обыграла казахстанский «Барыс».

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Это был первый матч новосибирцев после отставки главного тренера Дэвида Немировски. Команду вывел на домашнюю площадку и. о. главного тренера Сергей Кривокрасов.

Исход матча 7 декабря был решен в первом периоде, в течение которого новосибирцы забросили в ворота соперников четыре безответные шайбы. Итоговый счет — 5:1 в пользу хозяев. У «Сибири» отличились Тэйлор Бек, Владимир Бутузов, Николай Прохоркин, Артем Михеев и Энди Андреофф. Это была уже пятая победа новосибирцев над астанинцами в этом сезоне.

До этого матча «Сибирь» проиграла четыре встречи подряд. Команда идет восьмой в конференции «Восток» КХЛ. У нее 43 очка.

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