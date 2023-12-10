Самая большая в мире! В Петербурге открылась суперсовременная арена

Вернувшийся спустя 12 лет в Северную столицу ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ интересовал не только шоу лучших игроков лиги и столкновением четырех дивизионов, но и большой премьерой «СКА Арены». Санкт-Петербург отстроил новый дворец вместимостью 21 542 зрителя. Аналогов которому нет не то что в Европе — в мире! Монреалевский Bell Centre может принять 21 288 человек. Домашняя арена «Тампы» (Amalie Arena) заполняется на 20 500 мест. Петербургский проект установил мировой рекорд, что, впрочем, неудивительно. Инициативы, связанные со СКА, всегда отличаются максимализмом.

Перед Матчем звезд «СКА Арена» принимала тестовые игры студентов. Широкой аудитории Ледовый представили только 9 декабря. Аншлаг не собрали, зато снова не обошлось без рекорда. Теперь — как самый посещаемый звездный матч КХЛ. В субботний день пришли 19 682 болельщика.

Первыми при входе в Ледовый бросаются в глаза масштабы. Хорошей разминкой для шеи будет рассмотреть стремящиеся вверх трибуны, особенно если вглядеться в шестой — максимальный — ярус. Впрочем, это ожидаемая часть программы. Так и должна быть сконструирована арена, чтобы вместить 21 542 зрителя. Огромное здесь в буквальном смысле все. Входные группы, вестибюли, лифты и даже двери. Коридоры еще веяли запахами краски, бетона и резины, в чем нет ничего удивительного. Сдали арену совсем недавно, а некоторые части, не удивлюсь, доделывали перед Матчем звезд.

Проектируя арену-гигант, в Санкт-Петербурге не только гнались за количеством мест. Ввысь можно возвести даже больше ярусов — все зависит от обзора ледовой площадки с самых верхних сидений. Современные арены в НХЛ также имеют аналогичные высокие места. Вот только многие покупают их не для того, чтобы в деталях смотреть матч, а ради атмосферы и ощущения причастности. Верхний ярус «СКА Арены» дает достаточный обзор, если у сэкономившего на билете болельщика отличное зрение. Ощущения, конечно, не сравнятся с просмотром матча возле бортов, но номера вполне читаемые, да и шайбу видно.

Помочь разглядеть эпизоды должен огромный двухуровневый видеокуб. Он дополняется сверху экранами, на которые также выводится изображение. Задумка необычная, но, как кажется, не совсем рациональная — есть слепые зоны. Трибуны верхних ярусов для безопасности огорожены железными заборами. Просмотру они не мешают, тесноту в проходах не создают.

Не ощущается теснота и в фойе арены. Широченные коридоры связывают секторы по кругу — чтобы обойти Ледовый, потребуется немало времени. Стены оформлены минималистично, преобладают белые тона. Не хватает точек привлечения внимания: постеры, граффити, клубная символика. Пока СКА не заехал на новую арену (а клуб не сменит прописку до конца сезона), Ледовый адаптирован под Матч звезд. Оттого и редкое расположение однотипных фан-шопов, и cкромный ассортимент еды и напитков. Пиво только безалкогольное. Хотя радуют отдельные зоны со столами — они незначительно изолированы от общего коридора, что позволит спокойно перекусить, не думая о том, что несущиеся по фойе болельщики могут вас сбить.

Местные коллеги подметили важную проблему — парковки. К приему автовладельцев «СКА Арена» оказалась не готова. Больше повезло тем, кто добирался на общественном транспорте. От метро «Парк Победы» до Ледового 15 минут пешком. Промозглый петербургский вечер не сильно располагал к прогулкам. На обратном маршруте заказал такси — машина приехала относительно быстро, водитель подъехал без проблем к одному из пунктов досмотра.

За успешной премьерой «СКА Арены» на Матче звезд скрывается немалое время на доработку дворца. Продолжится она до полного переезда главной команды Питера. Первое впечатление нельзя произвести дважды. «СКА Арена» — действительно грандиозный проект, но до лучшей арены мира она пока не дотягивает. Внутреннее убранство требует улучшения, важно решить вопрос парковок. Времени достаточно — сезон-2023/24 армейцы точно доиграют в старом дворце.