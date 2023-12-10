Суперпраздник хоккея в Петербурге! Рекорд посещаемости, красивейшие буллиты, звезды футбола на льду

Матч звезд КХЛ — время праздника, улыбок и позитива. Хоккеисты оставляют дома серьезные лица и приезжают развлекаться сами и развлекать собравшихся болельщиков. Никто не сомневался, что Олл-стар на новой петербургской арене установит рекорд КХЛ. В первый день мероприятие посетили 19 682 человек, во второй — 20 384. Каждый проникся праздником сильнейших игроков лиги. Наполнение Матча звезд сложно передать через трансляцию — для полноты ощущений лучше всего присутствовать на арене.

Первый день: тренеры-футболисты и пивной шлем Гусева

Тренерский штаб каждого дивизиона пополнили известные футболисты. Андрею Разину в сборной дивизиона Харламова помогал Андрей Аршавин. Я предлагал наставнику «Металлурга» подумать о приглашении легенды лондонского «Арсенала» в штаб «Магнитки». На что Разин ответил: «Надеюсь, Аршавин когда-нибудь позовет меня в штаб “Зенита”. Футбол в России все-таки популярнее хоккея. Столкновение двух лучших в мире командных игр — отличная задумка организаторов для расширения аудитории. Ярче всего популярность футболистов подметил Ярослав Лихачев.

— Из всех я больше других знаю Мостового и Аршавина, — признался форвард «Локомотива». — Аршавина, думаю, многие знают, особенно по упаковке чипсов «Лейс».

— А я думал, что по покеру «Ливерпулю».

— Да, и это тоже.

Несмотря на праздничную атмосферу и окутавший арену позитив, некоторые хоккеисты отмечали мотивацию победить. Дивизион Харламова вышел в финал, обыграв команду Чернышева. Форвард «Магнитки» Никита Гребенкин дебютировал в Санкт-Петербурге на Матче звезд. Когда его партнер по дивизиону Александр Радулов участвовал в первом кахаэловском Олл-старе на Красной площади, молодому нападающему было лишь пять лет. Неудивительно, что Гребенкин обращается к Радулову на «вы».

— Победить на Матче звезд — важно. У нас есть в команде ребята, которые так решили. Все хотят победить с хорошим настроением. У меня первый Матч звезд — хотел нормально войти в эту волну. Дядя Саша Радулов тоже не хотел проигрывать. Все хотели по-спортивному выиграть, — сказал Гребенкин.

В первый день удивил креативом Никита Гусев. Нападающий «Динамо» вышел на конкурс капитанов в пивном шлеме, сделав отсылку к нашумевшей истории прошлого плей-офф, когда форварда отстранили из СКА. «Динамовский Гусь» уступил в конкурсе капитанов Николаю Голдобину, но выход получился эффектным и запоминающимся. За такие забавные моменты все и любят Матч звезд.

— В «Динамо» помогли сделать такой шлем, — объяснил Гусев. — Инициатива шла и от меня, и предложили. Решили, что будет весело. Это капитанский конкурс. Обычно все на буллитах что-то придумывают, а мы решили сделать это на капитанский конкурс.

— В прошлом году, когда началась история с пивом, видели забавные мемы про себя? Что вас больше всего веселило?

— Честно, видел много веселого, но сейчас сразу не скажу. Поначалу было так, что можно было читать комментарии, смеяться и чуть ли не плакать от смеха. Я спокойно к этому отношусь.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/dLKq55fqbMo" title="Никита Гусев на Матче звезд КХЛ / шлем на конкурс капитанов / шутки про пиво" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Не только Гусев придумал уникальный шлем для Матча звезд. Постарался Дамир Шарипзянов: защитник «Авангарда» на представлении команд появился в маске Железного человека. За бесчисленные заблокированные броски лидера обороны омичей и прозвали Железным человеком. Образ Шарипзянова дополнил эффектный шлем с маской, которая открывается автоматически. Настоящий сибирский Iron Man. В Санкт-Петербурге мы выяснили, что Александр Никишин из СКА обладает самым богатырским щелчком в лиге. Защитник запустил шайбу со скоростью 168,28 километра в час. А спартаковский технарь Павел Порядин — игрок с самым точным броском в КХЛ. Пять мишеней в конкурсе нападающий закрыл за шесть попыток.

Второй день: повторение трюка Гусева и перевоплощение Гребенкина

Второй день начался с разогрева известной группы The Hatters, после чего размяться зрителям пришлось, наблюдая за конкурсом «Круг на скорость». Быстрее всех пробежал новую арену Владимир Алистров из СКА — форвард бобровцев затратил 14.115 секунды. Рекорд Энвера Лисина, установленный в 2017 году, побить так и не удается. Экс-форвард «Салавата Юлаева» включил турборежим и электричкой промчался за 12.450 — и не забывайте, что Лисину пришлось бежать на широкой арене, когда еще в КХЛ не запустили переход на «канадские» и «финские» площадки.

Порадовали креативом в конкурсе буллитов. Все, кроме Райли Барбера, постарались удивить зрителей — или техничным исполнением, или увлекательным сюжетом. Странно, что суровый главный судья мастер-шоу не разрешил вторую попытку — многим, кто исполнял на технику, она помогла бы реализовать не получившуюся с первого раза задумку. Я разрывался в выборе победителя конкурса. Самый техничный буллит исполнил молодой сибирский талант Владимир Михалев. 18-летний форвард, приглашенный на Матч звезд по итогам Кубка вызова МХЛ, повторил роскошный трюк Никиты Гусева 2015 года. Собственно, наставления Михалеву дал сам капитан дивизиона Тарасова.

— Я вообще не должен был выполнять буллит, но перед мастер-шоу Никита Гусев зашел в раздевалку и сказал: «Сегодня ты будешь, придумай что-нибудь». Сначала хотел из-под ноги, но Никита предложил передать эстафету через время. Сошлись во мнении и так сделали, — признался Михалев.

Самая костюмированная идея буллита принадлежит Гребенкину. Форвард харламовцев перенес зрителей во времена Суперлиги и повторил буллит Андрея Разина — не только в точности передал исполнение, надев джерси тех лет, но и изменил прическу.

— На конкурсе буллитов просто хотели повеселиться, Егор Константинович Яковлев подсказал буллит, надо было исполнить. Не все поняли, что это прямая отсылка к буллиту Разина, но магнитогорские болельщики, думаю, точно оценят. Андрей Владимирович не знал, в этом и была задумка — чтобы все было засекречено. Он немного застеснялся, но мы сфоткались, побалдели: классно, весело, — отметил Гребенкин.

Если в первый день тренеры-футболисты помогали исключительно на лавках, то во второй надели коньки, взяли в руки клюшки и усилили свои дивизионы. Дмитрий Сычев отличился в конкурсе буллитов. На пару с Владимиром Ткачевым они показали, что бывшему футболисту не проблема забить мяч в ворота головой, стоя на коньках.

В матче за третье место дивизион Боброва обыграл дивизион Чернышева. Сбылась маленькая мечта Михаила Бердина — голкипер «Сочи», подхватив шайбу за воротами, устроил вояж в чужую зону и, отыгравшись с партнерами, забил гол. Теперь ждем от Бердина официальную шайбу в КХЛ. Правда, для этого придется целиться через всю площадку, когда соперник заменит вратаря на шестого полевого игрока.

В финале на льду встретились Аршавин и Роман Широков от дивизионов Харламова и Тарасова. Андрей быстро вжился в образ хоккеиста и забил уже на третьей минуте, а через несколько смен ассистировал Сергею Колесникову. Недолго ждали гола и от Широкова. Но в команде Харламова нашелся джокер — Владимир Быстров. Когда Аршавин надел коньки, бывший партнер по «Зениту» и сборной России присоединился к тренерскому штабу Разина. От финала зрители получили все: ничью в основное время и серию буллитов, которую завершил Семен Дер-Аргучинцев. «Быстров — фартовый», — заявил после матча Егор Яковлев.

После выбора тренеров Разин шутил, что не умеет работать со звездами. Уик-энд в Санкт-Петербурге разбил и этот стереотип: тренер «Магнитки» нашел коннект и с хоккейными звездами, и с футбольными.