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11 декабря, источник: Sport24

Медведев отреагировал на возвращение Ильи Ковальчука в «Спартак»

Председатель совета директоров петербургского СКА Александр Медведев высказался о возвращении 40-летнего Ильи Ковальчука в «Спартак», отметив, что завершивший карьеру игрок клуба из Санкт-Петербурга Евгений Кетов мог бы еще поиграть на примере форварда красно-белых.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

«Мог ли Евгений продолжить карьеру на примере Ильи Ковальчука? Посмотрим, как Илья вольется в коллектив “Спартака”. Желаем ему удачи. Приходит время, когда надо решать: продолжать карьеру игрока или идти тренерской дорогой. Евгений выбрал второй вариант, хотя мог бы еще поиграть.

У нас уже были проводы наших великих игроков: (Максима) Сушинского, (Алексея) Яшина. Потом наступил десятилетний перерыв, хотя были игроки, достойные таких проводов. Сегодня проводили Женю. Думаю, будем и далее провожать наших армейских игроков, которые отдали свои душу и сердце клубу. Да, мы закрепили за Кетовым 40-й номер. Такого номера в СКА больше не будет. Это абсолютно заслуженно. Это давняя традиция в мировом хоккее, и мы будем ее продолжать", — цитирует Медведева РИА Новости.

6 декабря пресс-служба «Спартака» сообщила, что 40-летний Ковальчук подписал контракт с клубом до конца текущего сезона.

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