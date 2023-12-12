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21:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Назаров: в Беларуси ждут клуб из России, а в Казахстане происходят не совсем понятные вещи

Известный тренер Андрей Назаров оценил вероятное участие российского хоккейного клуба «Славутич» в чемпионате Беларуси и прокомментировал ситуацию с казахстанским «Барысом».

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Источник: Чемпионат.com

"Белорусы — молодцы. Уверен, что в союзном для нас государстве ждут и примут в свой чемпионат смоленский хоккейный клуб, подавший заявку на участие в местном чемпионате. Новая команда, хорошее географическое расположение, удобно ездить на матчи. Никаких проблем не возникнет, правильный и осознанный шаг со стороны обеих сторон.

В то же время в другой близкой для нас и для меня лично стране — Казахстане — происходят не совсем понятные вещи. Я провёл там два великолепных года, выиграл со сборной Казахстана чемпионат мира в группе A. Хотелось бы видеть «Барыс» и сборную Казахстана в лидерах и на ведущих ролях в КХЛ. Я думаю, что у клуба и сборной всё будет хорошо«, — сказал Назаров в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Павлом Панышевым.

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