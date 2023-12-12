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21:58 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» официально представил новый тренерский штаб

Казахстанский специалист Олег Болякин стал исполняющим обязанности главного тренера «Барыса», сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

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Источник: ХК "Барыс"

Болякин на протяжении последних месяцев работал в клубе на должности генерального менеджера.

Специалист, имеющий звание Заслуженного тренера РК, хорошо известен по работе с молодёжной сборной Казахстана, которую он выводил в элитный дивизион и сохранял там прописку. Также Олег Владимирович имеет большой опыт в клубной деятельности. Ранее он был главным тренером павлодарского «Иртыша», карагандинской «Сарыарки», которую приводил к чемпионству, «Торпедо» из Усть-Каменогорска, «Алматы» и ангарского «Ермака».

В тренерский штаб Болякина войдут Андрей Шаянов и Талгат Жайлауов, которые заменят Александра Высоцкого и Ерлана Сагымбаева.

Отметим, что с октября «Барыс» в качестве исполняющего обязанности главного тренера возглавлял казахстанский специалист Галым Мамбеталиев, сменивший белоруса Андрея Скабелку.

При Мамбеталиеве «Барыс» выиграл девять матчей в текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ и потерпел 16 поражений. Столичный клуб занимает последнее, 12-е место в таблице Восточной конференции КХЛ.

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