«Барыс» официально представил новый тренерский штаб
Казахстанский специалист Олег Болякин стал исполняющим обязанности главного тренера «Барыса», сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.
Казахстанский специалист Олег Болякин стал исполняющим обязанности главного тренера «Барыса», сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.
Болякин на протяжении последних месяцев работал в клубе на должности генерального менеджера.
Специалист, имеющий звание Заслуженного тренера РК, хорошо известен по работе с молодёжной сборной Казахстана, которую он выводил в элитный дивизион и сохранял там прописку. Также Олег Владимирович имеет большой опыт в клубной деятельности. Ранее он был главным тренером павлодарского «Иртыша», карагандинской «Сарыарки», которую приводил к чемпионству, «Торпедо» из Усть-Каменогорска, «Алматы» и ангарского «Ермака».
В тренерский штаб Болякина войдут Андрей Шаянов и Талгат Жайлауов, которые заменят Александра Высоцкого и Ерлана Сагымбаева.
Отметим, что с октября «Барыс» в качестве исполняющего обязанности главного тренера возглавлял казахстанский специалист Галым Мамбеталиев, сменивший белоруса Андрея Скабелку.
При Мамбеталиеве «Барыс» выиграл девять матчей в текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ и потерпел 16 поражений. Столичный клуб занимает последнее, 12-е место в таблице Восточной конференции КХЛ.