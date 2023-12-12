«Барыс» официально представил новый тренерский штаб

Источник: ХК "Барыс"

Болякин на протяжении последних месяцев работал в клубе на должности генерального менеджера.

Специалист, имеющий звание Заслуженного тренера РК, хорошо известен по работе с молодёжной сборной Казахстана, которую он выводил в элитный дивизион и сохранял там прописку. Также Олег Владимирович имеет большой опыт в клубной деятельности. Ранее он был главным тренером павлодарского «Иртыша», карагандинской «Сарыарки», которую приводил к чемпионству, «Торпедо» из Усть-Каменогорска, «Алматы» и ангарского «Ермака».

В тренерский штаб Болякина войдут Андрей Шаянов и Талгат Жайлауов, которые заменят Александра Высоцкого и Ерлана Сагымбаева.

Отметим, что с октября «Барыс» в качестве исполняющего обязанности главного тренера возглавлял казахстанский специалист Галым Мамбеталиев, сменивший белоруса Андрея Скабелку.