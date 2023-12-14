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12:42 (мск), источник: Vesti.kz

Новичок «Барыса» заинтересовал три клуба КХЛ

Защитник «Барыса» Кристиан Хенкель может покинуть казахстанский клуб, сообщают Vesti.kz.

БарысКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

По информации телеграмм-канала «Все хоккей БРО», интерес к 28-летнему белорусскому хоккеисту проявляют три клуба КХЛ. Один из них — московское «Динамо».

Текущий сезон Хенкель начинал в «Ак Барсе», в составе которого провел 24 матча в рамках регулярного чемпионата КХЛ и отличился двумя результативными передачами.

В ноябре в результате обмена защитник перешел в «Барыса» — в составе казахстанского клуба он сыграл четыре матча и также отметился двумя результативными передачами.

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