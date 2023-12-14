Новичок «Барыса» заинтересовал три клуба КХЛ
Защитник «Барыса» Кристиан Хенкель может покинуть казахстанский клуб, сообщают Vesti.kz.
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Защитник «Барыса» Кристиан Хенкель может покинуть казахстанский клуб, сообщают Vesti.kz.
По информации телеграмм-канала «Все хоккей БРО», интерес к 28-летнему белорусскому хоккеисту проявляют три клуба КХЛ. Один из них — московское «Динамо».
Текущий сезон Хенкель начинал в «Ак Барсе», в составе которого провел 24 матча в рамках регулярного чемпионата КХЛ и отличился двумя результативными передачами.
В ноябре в результате обмена защитник перешел в «Барыса» — в составе казахстанского клуба он сыграл четыре матча и также отметился двумя результативными передачами.