Дисциплинарный совет IIHF отклонил апелляции ЦСКА и вратаря Федотова

ТАСС, 16 декабря. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (IIHF) отклонил апелляции московского ЦСКА и вратаря Ивана Федотова. Об этом сообщает пресс-служба IIHF.

«Независимый дисциплинарный совет IIHF отклонил апелляции, поданные Иваном Федотовым и профессиональным хоккейным клубом ЦСКА на решение IIHF ввести санкции в отношении Федотова за нарушение его стандартного контракта с командой Национальной хоккейной лиги “Филадельфия” и в отношении ЦСКА за то, что побудил Федотова нарушить условия контракта с клубом НХЛ. IIHF правильно установила, что Федотов нарушил контракт с “Филадельфией”, когда подписывал контракт с ЦСКА», — говорится в заявлении.

4 августа 2023 года IIHF встала на сторону клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия» в споре с ЦСКА относительно прав на Федотова — американский клуб перенес срок действия его контракта с сезона-2022/23 на сезон-2023/24 из-за службы хоккеиста в армии. Международная федерация наложила на ЦСКА годичный запрет на международные трансферы, а Федотов с 1 сентября был дисквалифицирован до конца 2023 года, так как не вернулся в расположение клуба НХЛ. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) разрешила ЦСКА заявлять Федотова на матчи чемпионата после того, как Генпрокуратура донесла до лиги и Федерации хоккея России (ФХР) свою позицию о незаконности решения IIHF в плане прав спортсмена на труд. После появления Федотова на льду в первом матче IIHF оштрафовала ФХР на $5,6 тыс.