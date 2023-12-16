Дисквалификацию Федотова оставили в силе. Будущее россиянина решит суд?

«Федотов подавал свою апелляцию, ЦСКА — свою. ФХР обращалась со своей апелляцией. По ней на данный момент решения нет. Мы ожидали, что ответ на нашу апелляцию придет примерно в один день с ответами на апелляции игрока и клуба, но сегодня у нас нет вообще никакого понимания, когда это произойдет. Сейчас пришел ответ от IIHF на апелляции игрока и клуба, дисциплинарный комитет IIHF им отказал в апелляции. На сегодня следующей инстанцией является Спортивный арбитражный суд (CAS). Решение о том, обращаться ли в суд, будут принимать игрок и клуб. Обычно сроки подачи — неделя или две, это технический момент. Сложно сказать, с какой даты Федотов может начать отбывать дисквалификацию, если он и ЦСКА согласятся с решением дисциплинарного органа IIHF. Начиная с сентября, КХЛ отказалась исполнять решение IIHF. Это уже немного другая ситуация. IIHF дисквалифицировала игрока, и эту дисквалификацию можно было оспорить. КХЛ же просто отказалась ее исполнять. Это по факту следующее нарушение — со стороны лиги. Если лига и ЦСКА продолжат и далее не исполнять вердикт IIHF, то ничего не поменяется», — сказал Курбатов журналистам.