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16 декабря, источник: Спорт РИА Новости

Дисквалификацию Федотова оставили в силе. Будущее россиянина решит суд?

Дисциплинарный совет IIHF отклонил апелляции ЦСКА и Ивана Федотова.

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Источник: РИА "Новости"

Международная федерация хоккея (IIHF) спустя несколько месяцев молчания по делу российского голкипера московского ЦСКА Ивана Федотова сделала заявление. Тезисно — дисквалификацию вратаря оставили в силе, равно как и запрет для армейцев на осуществление международных трансферов.

Для понимания ситуации вспомним ее краткую хронологию:

  • Весной 2022 года Федотов подписал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз», но не смог принять участие в сезоне-2022/23 из-за прохождения срочной службы в армии Российской Федерации. На этот период договор был «заморожен» и автоматически продлен на сезон-2023/24.
  • Летом 2023 года Федотов, пройдя службу в армии, подписал контракт с ЦСКА. Соглашение было зарегистрировано Континентальной хоккейной лигой (КХЛ).
  • НХЛ и «Филадельфия» выразили свое несогласие с данной сделкой, к делу подключилась Международная федерация хоккея (IIHF), которая, сославшись на свой регламент, признала контракт Федотова с ЦСКА недействительным.
  • Федотов решением дисциплинарного органа IIHF был дисквалифицирован на четыре месяца — с 1 сентября 2023 года по 31 декабря 2023 года, — а ЦСКА запретили проводить международные трансферы до 10 августа 2024 года.
  • Несмотря на дисквалификацию, Федотов был заявлен за ЦСКА в новом сезоне. К моменту паузы в регулярном чемпионате КХЛ он провел 23 матча, добыл 12 побед и оформил четыре «сухаря», имея в активе 91,7% отраженных бросков суммарно.

Решение КХЛ допустить Ивана Федотова до игр за ЦСКА в сезоне-2023/24 президент лиги Алексей Морозов в общении с журналистами объяснил следующим образом:

«ЦСКА подал заявку и включила Ивана Федотова на матч. КХЛ эту заявку приняла. Да, он будет доступен для игры в лиге вплоть до 31 декабря. КХЛ и ЦСКА не согласны с решением IIHF, которая ущемляет права россиянина на труд. В защиту игрока выступила генеральная прокуратура РФ, которая направила в ФХР, ЦСКА и в КХЛ предупреждение о недопустимости нарушения прав гражданина РФ на труд, а также обязала допустить Федотова до участия в соревнованиях. Мы живём по законам РФ. Мы не нарушаем норм IIHF, продолжаем трансферную политику. Решение заявить Федотова не приведет к плохим отношениям между ФХР и IIHF».

Данное заявление было сделано 1 сентября незадолго до матча открытия сезона между ЦСКА и казанским «Ак Барсом», в котором Федотов принял участие. В тот же день IIHF сообщила о том, что Федерация хоккея России (ФХР) — именно она является членом Международной федерации хоккея, а не ЦСКА с КХЛ, — оштрафована на 5 тысяч швейцарских франков, а также предупредила о вынесении новых, более строгих санкций в случае, если Федотов и далее будет выступать за ЦСКА, игнорируя дисквалификацию.

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Несмотря на это, новой порции наказания со стороны IIHF не поступало. Президент федерации Люк Тардиф каждый раз отвечал на подобные вопросы уклончиво, дескать, «Я ничего не решаю, это зона ответственности дисциплинарного комитета IIHF, и когда они примут решение, мне неизвестно». Сегодня этот орган дал ответ, но опять же — без новых санкций. В своем заявлении дисциплинарный совет ведомства указал, что всего лишь отклонил апелляции ЦСКА и лично Федотова, соответственно, сохранив дисквалификацию и бан на трансферы в силе.

Источник: РИА "Новости"

ЦСКА явно был к этому готов. Еще в конце августа президент столичного клуба Игорь Есмантович сообщил журналистам, что «красно-синие» в случае негативного ответа от IIHF обратятся в Международный арбитражный суд (CAS). Вероятно, этим история взаимоотношений армейцев с IIHF и продолжится. Это вопрос времени.

Но что же до Федерации хоккея России? Как было указано выше, именно ФХР является членом IIHF и, соответственно, несет ответственность за то, чтобы в конкретном случае ЦСКА и Федотов выполняли предписания международного ведомства. На сегодняшнее заявление ФХР в лице генерального директора организации Дмитрия Курбатова отреагировала сдержанно.

«Федотов подавал свою апелляцию, ЦСКА — свою. ФХР обращалась со своей апелляцией. По ней на данный момент решения нет. Мы ожидали, что ответ на нашу апелляцию придет примерно в один день с ответами на апелляции игрока и клуба, но сегодня у нас нет вообще никакого понимания, когда это произойдет. Сейчас пришел ответ от IIHF на апелляции игрока и клуба, дисциплинарный комитет IIHF им отказал в апелляции. На сегодня следующей инстанцией является Спортивный арбитражный суд (CAS). Решение о том, обращаться ли в суд, будут принимать игрок и клуб. Обычно сроки подачи — неделя или две, это технический момент. Сложно сказать, с какой даты Федотов может начать отбывать дисквалификацию, если он и ЦСКА согласятся с решением дисциплинарного органа IIHF. Начиная с сентября, КХЛ отказалась исполнять решение IIHF. Это уже немного другая ситуация. IIHF дисквалифицировала игрока, и эту дисквалификацию можно было оспорить. КХЛ же просто отказалась ее исполнять. Это по факту следующее нарушение — со стороны лиги. Если лига и ЦСКА продолжат и далее не исполнять вердикт IIHF, то ничего не поменяется», — сказал Курбатов журналистам.

Вскоре в СМИ распространилась еще одна интересная информация. По данным «Матч ТВ», ФХР в случае продолжения игнорирования с российской стороны предписаний IIHF может быть лишение членства в международной федерации. Источник утверждает, что это прописано в кодексе, хотя дисциплинарный регламент IIHF на это не указывает. Так или иначе реакция со стороны IIHF по данной теме уже последовала. Люк Тардиф заявил РИА Новости Спорт, что будущее российского хоккея зависит только от самих россиян:

«Наши дальнейшие действия зависят от того, что сделают ФХР, ЦСКА и Федотов после этого решения. ФХР является членом IIHF, на ней лежит ответственность за контроль над применением правил и положений IIHF. Соответственно мой вопрос: хочет ли ФХР по-прежнему оставаться частью IIHF?».

Кажется, эта эпопея обещает быть долгой.

Автор: Андрей Сенченко

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