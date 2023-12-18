Новый тренер «Барыса» назвал состав на выездную серию КХЛ

19 декабря казахстанский клуб сыграет с «Салават Юлаевым» в Уфе, а 21-го числа встретится с «Нефтехимиком» в Нижнекамске.

Состав астанчан на предстоящие игры:

вратари: Юргис Дубинскас, Эдвард Паскуале, Андрей Шутов;

защитники: Адиль Бекетаев, Тамирлан Гайтамиров, Самат Данияр, Нельсон Ножье, Эмиль Нургалиев, Кирилл Полохов, Давид Скленичка, Кристиан Хенкель, Егор Шалапов;

нападающие: Даниил Апальков, Алихан Асетов, Дмитрий Гурков, Энтони Камара, Джозеф ЛаБейт, Всеволод Логвин, Батырлан Муратов, Понтус Оберг, Михаил Рахманов, Евгений Рымарев, Кирилл Савицкий, Роман Старченко, Рудольф Червени, Аркадий Шестаков.

Напомним, пять дней назад казахстанец Олег Болякин стал новым исполняющим обязанности главного тренера «Барыса», ранее в этой должности находился Галым Мамбеталиев.