Драмой закончился матч «Барыса» в регулярном чемпионате КХЛ

Источник: ХК "Салават Юлаев"

Встреча в Уфе завершилась со счетом 5:4 в пользу клуба из Башкортостана.

В первом периоде «Салават Юлаев» дважды догонял в счете астанчан. Шайбы в составе хозяев в свой актив записали Павел Коледов (11 минута) и Евгений Тимкин (15). У «Барыса» отличились Роман Старченко на девятой минуте и Энтони Камара (12).

Второй период получился провальным для «Барыса». Хозяева льда по ходу этой двадцатиминутки забросили две шайбы. Отличились Неколас Мелош (23) и Егор Сучков (27).