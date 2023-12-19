Драмой закончился матч «Барыса» в регулярном чемпионате КХЛ
Столичный «Барыс» уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщают Vesti.kz.
Столичный «Барыс» уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщают Vesti.kz.
Встреча в Уфе завершилась со счетом 5:4 в пользу клуба из Башкортостана.
В первом периоде «Салават Юлаев» дважды догонял в счете астанчан. Шайбы в составе хозяев в свой актив записали Павел Коледов (11 минута) и Евгений Тимкин (15). У «Барыса» отличились Роман Старченко на девятой минуте и Энтони Камара (12).
Второй период получился провальным для «Барыса». Хозяева льда по ходу этой двадцатиминутки забросили две шайбы. Отличились Неколас Мелош (23) и Егор Сучков (27).
В третьем периоде астанчанам почти удался камбэк. На 45-й минуте Аркадий Шестаков сократил разницу, а на 55-й Евгений Рымарев сравнял счет — 4:4. Хозяева льда вырвали победу после шайбы Николая Кулемина (58).