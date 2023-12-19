Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Динамо М
ЦСКА
20
Хоккей. КХЛ
перерыв
СКА
Сочи
10
Хоккей. КХЛ
2-й период
Динамо Мн
Витязь
00
Хоккей. КХЛ
2-й период
Торпедо
Спартак
12
Хоккей. КХЛ
2-й период
Локомотив
Северсталь
00
Хоккей. КХЛ
овертайм
Лада
Сибирь
11
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Трактор
ОТ
23
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Барыс
54
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Ак Барс
04
Хоккей. НХЛ
20.12
Баффало
Коламбус
Хоккей. НХЛ
20.12
Бостон
Миннесота
Хоккей. НХЛ
20.12
Каролина
Вегас
Хоккей. НХЛ
20.12
Нью-Джерси
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
20.12
Тампа-Бэй
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
20.12
Торонто
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
20.12
Айлендерс
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
20.12
Нэшвилл
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
20.12
Чикаго
Колорадо
Хоккей. НХЛ
20.12
Аризона
Оттава
Хоккей. НХЛ
20.12
Сан-Хосе
Лос-Анджелес
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
17:00
Автомобилист
Трактор
ОТ
23
17:00
Салават Юлаев
Барыс
54
16:30
Авангард
Ак Барс
04
7.12
Спартак
Сочи
43
7.12
Локомотив
Ак Барс
31
7.12
Северсталь
Динамо М
Б
12
7.12
Витязь
ЦСКА
14
7.12
Лада
Нефтехимик
30
Хоккей. КХЛ. Все результаты
19:49 (мск), источник: Vesti.kz

Драмой закончился матч «Барыса» в регулярном чемпионате КХЛ

Столичный «Барыс» уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщают Vesti.kz.

Салават Юлаев
БарысКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: ХК "Салават Юлаев"

Встреча в Уфе завершилась со счетом 5:4 в пользу клуба из Башкортостана.

В первом периоде «Салават Юлаев» дважды догонял в счете астанчан. Шайбы в составе хозяев в свой актив записали Павел Коледов (11 минута) и Евгений Тимкин (15). У «Барыса» отличились Роман Старченко на девятой минуте и Энтони Камара (12).

Второй период получился провальным для «Барыса». Хозяева льда по ходу этой двадцатиминутки забросили две шайбы. Отличились Неколас Мелош (23) и Егор Сучков (27).

В третьем периоде астанчанам почти удался камбэк. На 45-й минуте Аркадий Шестаков сократил разницу, а на 55-й Евгений Рымарев сравнял счет — 4:4. Хозяева льда вырвали победу после шайбы Николая Кулемина (58).

Салават Юлаев
5:4
2:2, 2:0, 1:2
Барыс
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь