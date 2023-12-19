Текущие события
Хоккей. НХЛ
20.12
Баффало
Коламбус
Хоккей. НХЛ
20.12
Бостон
Миннесота
Хоккей. НХЛ
20.12
Каролина
Вегас
Хоккей. НХЛ
20.12
Нью-Джерси
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
20.12
Тампа-Бэй
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
20.12
Торонто
Рейнджерс
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
ЦСКА
41
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Сочи
72
Хоккей. НХЛ
20.12
Айлендерс
Эдмонтон
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Витязь
41
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Спартак
25
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Северсталь
01
Хоккей. НХЛ
20.12
Нэшвилл
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
20.12
Чикаго
Колорадо
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Сибирь
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
20.12
Аризона
Оттава
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Трактор
ОТ
23
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Барыс
54
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Ак Барс
04
Хоккей. НХЛ
20.12
Сан-Хосе
Лос-Анджелес
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
19:30
Динамо М
ЦСКА
41
19:30
СКА
Сочи
72
19:10
Динамо Мн
Витязь
41
19:00
Торпедо
Спартак
25
19:00
Локомотив
Северсталь
01
18:00
Лада
Сибирь
ОТ
12
17:00
Автомобилист
Трактор
ОТ
23
17:00
Салават Юлаев
Барыс
54
Хоккей. КХЛ. Все результаты
23:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Московское «Динамо» победило ЦСКА в матче КХЛ

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Московское «Динамо» обыграло ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

ЦСКА
Динамо МКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Встреча на арене «Динамо» в Москве завершилась со счетом 4:1 (2:0, 2:1, 0:0) в пользу хозяев. В составе победителей отличились Седрик Пакетт (12-я минута), Никита Гусев (16), Даниил Пыленков (37) и Артем Ильенко (37). Все шайбы динамовцы забросили в большинстве, реализовав четыре из четырех попыток. У ЦСКА отличился Кирилл Долженков (26).

Гусев, также отметившийся двумя голевыми передачами, набирает очки в девятом матче подряд, на его счету 14 баллов (2+12) в этих играх.

Ранее в текущем сезоне «бело-голубые» обыграли армейцев со счетом 4:1.

«Динамо» набрало 58 очков в 41 матче и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, уступая лидирующему «Спартаку» (58 очков) по дополнительным показателям. ЦСКА с 46 очками после 40 игр идет на шестой строчке. В следующем матче «бело-голубые» 21 декабря примут челябинский «Трактор», армейцы в тот же день на выезде встретятся с петербургским СКА.

Динамо М
4:1
2:0, 2:1, 0:0
ЦСКА
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Костомаров впервые после ампутаций вышел на лед на коньках
Лыжница Степанова поддержала гимнастов, отказавшихся от Олимпиады-2024
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь