Московское «Динамо» победило ЦСКА в матче КХЛ

Встреча на арене «Динамо» в Москве завершилась со счетом 4:1 (2:0, 2:1, 0:0) в пользу хозяев. В составе победителей отличились Седрик Пакетт (12-я минута), Никита Гусев (16), Даниил Пыленков (37) и Артем Ильенко (37). Все шайбы динамовцы забросили в большинстве, реализовав четыре из четырех попыток. У ЦСКА отличился Кирилл Долженков (26).

Гусев, также отметившийся двумя голевыми передачами, набирает очки в девятом матче подряд, на его счету 14 баллов (2+12) в этих играх.

Ранее в текущем сезоне «бело-голубые» обыграли армейцев со счетом 4:1.