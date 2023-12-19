Московское «Динамо» победило ЦСКА в матче КХЛ
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Московское «Динамо» обыграло ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Московское «Динамо» обыграло ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча на арене «Динамо» в Москве завершилась со счетом 4:1 (2:0, 2:1, 0:0) в пользу хозяев. В составе победителей отличились Седрик Пакетт (12-я минута), Никита Гусев (16), Даниил Пыленков (37) и Артем Ильенко (37). Все шайбы динамовцы забросили в большинстве, реализовав четыре из четырех попыток. У ЦСКА отличился Кирилл Долженков (26).
Гусев, также отметившийся двумя голевыми передачами, набирает очки в девятом матче подряд, на его счету 14 баллов (2+12) в этих играх.
Ранее в текущем сезоне «бело-голубые» обыграли армейцев со счетом 4:1.
«Динамо» набрало 58 очков в 41 матче и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, уступая лидирующему «Спартаку» (58 очков) по дополнительным показателям. ЦСКА с 46 очками после 40 игр идет на шестой строчке. В следующем матче «бело-голубые» 21 декабря примут челябинский «Трактор», армейцы в тот же день на выезде встретятся с петербургским СКА.