Минские динамовцы выиграли третий матч подряд в КХЛ
19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» возобновили выступления в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги после международной паузы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» возобновили выступления в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги после международной паузы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первым соперником подопечных Дмитрия Квартальнова после двухнедельного перерыва на игры сборных стал подмосковный «Витязь», замыкающий таблицу Западной конференции. Эта встреча была посвящена 15-летнему юбилею «Минск-Арены», на лед динамовцы вышли в ретроформе образца дебютного сезона «зубров» в КХЛ в 2008 году. Уже в первом периоде минчане обрушили на чужие ворота 17 бросков в створ, но добиться успеха удалось только в середине второй трети — большинство реализовал капитан клуба Андрей Стась. Правда, на перерыв команды ушли при равном счете, соперник также отличился при игре в формате «5 на 4». Сломить «Витязь» «зубры» сумели в начале заключительного периода: сперва вперед нашу команду вывел Егор Бориков, а всего 20 секунд спустя Александр Волков удвоил преимущество хозяев. До финальной сирены минчане успели провести контрольный выстрел, пустые ворота поразил Коди Керран. Итоговый счет — 4:1.
Этот успех стал для «Динамо» третьим подряд, благодаря чему столичный клуб укрепился в зоне плей-офф на Западе. Прямо сейчас «зубры» идут в турнирной таблице восьмыми, имея 40 очков. В нынешнем сезоне «Динамо» и «Витязь» встречались уже четырежды, и в трех случаях победителями со льда уходили наши хоккеисты. В пятый раз команды сыграют между собой уже 24 декабря, но в Балашихе. Перед визитом к «богатырям» минчане заедут в Москву, где в ближайшую пятницу проведут матч против лидера конференции — «Спартака».