Минские динамовцы выиграли третий матч подряд в КХЛ

Первым соперником подопечных Дмитрия Квартальнова после двухнедельного перерыва на игры сборных стал подмосковный «Витязь», замыкающий таблицу Западной конференции. Эта встреча была посвящена 15-летнему юбилею «Минск-Арены», на лед динамовцы вышли в ретроформе образца дебютного сезона «зубров» в КХЛ в 2008 году. Уже в первом периоде минчане обрушили на чужие ворота 17 бросков в створ, но добиться успеха удалось только в середине второй трети — большинство реализовал капитан клуба Андрей Стась. Правда, на перерыв команды ушли при равном счете, соперник также отличился при игре в формате «5 на 4». Сломить «Витязь» «зубры» сумели в начале заключительного периода: сперва вперед нашу команду вывел Егор Бориков, а всего 20 секунд спустя Александр Волков удвоил преимущество хозяев. До финальной сирены минчане успели провести контрольный выстрел, пустые ворота поразил Коди Керран. Итоговый счет — 4:1.

Этот успех стал для «Динамо» третьим подряд, благодаря чему столичный клуб укрепился в зоне плей-офф на Западе. Прямо сейчас «зубры» идут в турнирной таблице восьмыми, имея 40 очков. В нынешнем сезоне «Динамо» и «Витязь» встречались уже четырежды, и в трех случаях победителями со льда уходили наши хоккеисты. В пятый раз команды сыграют между собой уже 24 декабря, но в Балашихе. Перед визитом к «богатырям» минчане заедут в Москву, где в ближайшую пятницу проведут матч против лидера конференции — «Спартака».