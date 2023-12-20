«Адмирал» уступил «Амуру» в овертайме, но стал победителем Кубка Икры

Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.
Первые два периода прошли без заброшенных шайб. На пятой минуте третьей двадцатиминутки Семён Панкратов с передач Либора Шулака и Александра Горшкова открыл счёт в матче, реализовав численное преимущество. На 19-й минуте периода Егор Коршков с передач Ивана Мищенко и Станислава Бочарова восстановил равенство в счёте.
В овертайме победу хабаровскому клубу принёс Егор Коршков, оформив дубль.
После этого матча «Адмирал» стал обладателем Кубка Икры — трофея, который разыгрывался в шести матчах дальневосточного дерби. Клубы одержали по три победы, но у команды из Владивостока лучшая разница шайб.