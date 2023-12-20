«Адмирал» уступил «Амуру» в овертайме, но стал победителем Кубка Икры

Первые два периода прошли без заброшенных шайб. На пятой минуте третьей двадцатиминутки Семён Панкратов с передач Либора Шулака и Александра Горшкова открыл счёт в матче, реализовав численное преимущество. На 19-й минуте периода Егор Коршков с передач Ивана Мищенко и Станислава Бочарова восстановил равенство в счёте.