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15:26 (мск), источник: Чемпионат.com

«Адмирал» уступил «Амуру» в овертайме, но стал победителем Кубка Икры

В Хабаровске закончился очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Амур» в дальневосточном дерби принимал «Адмирал».

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Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

Первые два периода прошли без заброшенных шайб. На пятой минуте третьей двадцатиминутки Семён Панкратов с передач Либора Шулака и Александра Горшкова открыл счёт в матче, реализовав численное преимущество. На 19-й минуте периода Егор Коршков с передач Ивана Мищенко и Станислава Бочарова восстановил равенство в счёте.

В овертайме победу хабаровскому клубу принёс Егор Коршков, оформив дубль.

После этого матча «Адмирал» стал обладателем Кубка Икры — трофея, который разыгрывался в шести матчах дальневосточного дерби. Клубы одержали по три победы, но у команды из Владивостока лучшая разница шайб.

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Амур
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